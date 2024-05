Itt egy porszívó azoknak, akik véresen komolyan gondolják a tavaszi nagytakarítást

A botporszívók vagy más néven álló porszívók jöttek, láttak és győztek, ezt most már nyugodtan kijelenthetjük. A termékcsalád iszonyú népszerűségre tett szert az elmúlt években, amit jól mutat az is, hogy szinte az összes nagy piaci szereplő kínálatában felbukkantak az ilyen típusú készülékek. A sorból természetesen a nagy múltú, ikonikus német családi cég, az igen nagy tudású, extrémen megbízható, és méregdrága termékeiről ismertté vált Miele sem lóg ki. A cég ugyanis hagyományosan odafigyel a fogyasztói trendekre, amelyeket érezhetően nem csak követni, hanem diktálni is szeretne.

Egy fali konzolnak köszönhetően egyszerűen tárolható.

A konszern mostanában rukkolt elő egy vadonatúj termékkel, amely a Miele Duoflex HX1 elnevezést kapta. Ezzel kimondva-kimondatlanul azokat célozzák meg, akik nem akarnak nagyon sok pénzt költeni egy ilyen masinára, de azért igénylik a magas minőséget és megbízhatóságot. Szerencsére a cég hazai képviseletének jóvoltából a Techbázis stábja is kipróbálhatta a terméket, azzal a céllal, hogy meggyőződjünk róla, mennyire sikerült teljesíteni a terveket.

A dobozból kivéve kettő perc alatt egymásba dugtuk a motort, illetve portárolót tartalmazó fő modult, a hosszabbító csövet és a motoros kefét, és máris kezdődhetett a takarítás. Azaz az összeszerelése gyerekjáték, semmilyen technikai képzettséget nem igényel. A csövet egyébként nem kötelező használni, és így kéziporszívóként is bevethető a készülék, amit nagyon értékelhet az, aki az autót szeretné kitakarítani, hiszen így viszonylag egyszerűen befér minden járműbe. Ezt az is megkönnyíti, hogy a kábelekkel nem kell vacakolni, a Miele Duoflex HX1 ugyanis akkumulátoros. Az akksi be van építve, nagyjáról 3,5 óra alatt lehet feltölteni, és az alap üzemmód kiválasztása esetén 55 percig képes energiával ellátni a terméket. Ennyi idő alatt pedig azért jó nagy területet lehet felporszívózni! Viszont tény, hogy ha lemerül, akkor el lehet felejteni a házimunkát, legalábbis egy időre.

Nem is kell eldugni olyan jól néz ki.

Természetesen nem egyetlen kefe jár mellé, hiszen ennél már évtizedekkel ezelőtt többet kínáltak a gyártók. Egészen pontosan négy különféle méretű és formájú, egyszerűen cserélhető kiegészítőt pakoltak a dobozába. Ennek hála, pucolható a készülékkel kárpit, puha bolyhos szőnyeg, valamint elérhetőek a szűk helyek is. A sokoldalúságra tehát nem lehet panasz! Azt viszont sajnáltuk, hogy se a terméken, se a fejeken nem található külön fényforrás. Korábban már próbáltunk olyan masinát, amely rendelkezett LED-ekkel vagy lézer diódákkal, és ezek bizony nagyon hasznosnak bizonyultak, mert látványosan jelezték, hogy hol van még kosz a földön. Ez viszont innen hiányzik. Kár. A kezelését nem bonyolították túl, hiszen csak két gombot pakoltak rá. Manapság már akadnak olyan nagyon menő állóporszívók, amelyek rendelkeznek színes kijelzővel is, azonban ezt innen lespórolták.