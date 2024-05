Elképesztő újítás jön az Instagramon

Megérkezett a 15 perces szabály az Instagramra, amely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy egy elküldött privát üzenetüket utólag szerkesszék a platformon – írja a Magyar Nemzet.

A funkció úgy működik, hogy nyomva kell tartani az elküldött üzenetet, amit a felhasználó módosítani szeretne,

majd a felugró lehetőségek közül ki kell választani a módosítás opciót, amit egy ceruza ikon jelez, így lehetősége nyílik az embernek az üzenet megváltoztatására.

A másik fél azt nem fogja látni, hogy mit módosítottunk, csak azt chatben megjelenő szerkesztve/edited felirat jelzi azt, hogy az eredeti üzenet módosítva lett.

Fotó: pixabay.com

A forradalmi újításokat az Instagram fejlesztői még márciusban jelentették be két másik fejlesztéssel együtt. Más népszerű chatappokban jól bevált funkciókkal futott be az Instagram mobilappjának legújabb frissítése. A talán legfontosabbik a három újítás közül, hogy a fiókbeállítások menüben globálisan kikapcsolhatóvá és bekapcsolhatóvá vált az összes csevegés esetében a nézettségi indikátor használata, így könnyebb elrejteni a tényt, hogy el lettek olvasva a csevegőpartnerek által küldött üzenetek. Az indikátor használata csevegésenként is állítható.

A kettes számú nagy innováció, hogy végre lehetővé vált az elküldött chatüzenetek utólagos szerkesztése, bár a kellemetlen félreütések vagy meggondolatlan reakciók eltüntetési kísérletére csak 15 percet kapnak a felhasználók. A szerkesztéshez hosszan kell koppintani a problémás üzenetre, a megjelenő környezeti menüben van az átírási opció. Végül említésre méltó kényelmi fejlesztés, hogy a chateléseket mutató lista tetejére kitűzhetővé vált legfeljebb három beszélgetés, amivel alaposan megkönnyíthető a jövőbeli elérésük.

Szintén márciusban volt egy nagy Meta-leállás is, amely hosszan, órákon át tartott. Március 5-én délután 16 órakor állt le a Facebook, ugyanis a felhasználók többségét kidobta a közösségi oldal weboldala és az alkalmazás egyaránt. Ezt követően a felhasználók nem tudtak visszalépni az oldalra. Az oldal a jelszóváltoztatást követően sem működött (vagy csak nagyon rövid időre). A társalkalmazások közül a Messenger, a Threads és az Instagram is elérhetetlenné vált.