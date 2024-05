További mobilokra vált elérhetővé a Galaxy AI

Folytatódik Galaxy AI mesterséges intelligenciás funkciók elérhetővé tétele a Samsung korábbi mobiljaira, a Galaxy S23 családra, továbbá a Galaxy Z Fold 5 és a Galaxy Z Flip 5 eszközökre való kiadását követően most megkezdődött a korábbi generációs telefonokra való terjesztése is.

A mostani második bővítési körben a Galaxy S22 / S21 családok tagjai mellett a Galaxy Z Fold 3/4 és a Galaxy Z Fold 3/4 kerültek terítékre. A frissítés letöltési mérete olyan 2,8 GB körül van, a Galaxy AI-s funkciók mellett a OneUI 6.1 kezelőfelületet is elhozza a készülékekre. A frissítéseket szokás szerint hullámokban teszi elérhetővé a Samsung, így a megfelelő készülékekkel rendelkezők egy része most azonnal telepítheti is a mobiljára a legújabb szoftvert, míg másoknak legfeljebb pár hétig még türelmet kell gyakorolniuk.

Jelen álláspont szerint a fent említett mobilokon túl már csak a Galaxy Tab S8 táblagépekre fog utólag megérkezni a Galaxy AI, ráadásul a megfizethetőbb idei Samsungokat is elkerüli a technológia.

