5 kiváló ingyenes focis játék, ha felkészülne a foci-Eb-re

A labdarúgást középpontba állító videojátékok iszonyatosan népszerűek minden platformon. Rengeteg a különféle stílusú, kialakítású, komplexitású és teljesítményigényű focis játék, és ebből fakadóan mindenki találhat köztük a kedvére valót.

Íme 5 remek ingyenes focis játék

Az igaz, hogy legtöbb ilyen típusú szoftverért fizetni kell, sokszor ráadásul igen mélyen kell a pénztárcába nyúlni értük. Ám az is tény, hogy akadnak ingyenesen is elérhető focis játékok. Természetesen ezek elkészítése során sem az áldott jó szívük vezérli a fejlesztőket, csupán más üzleti modellben gondolkodnak. Van amikor reklámokból szedik össze a bevételt, de ennél is gyakoribb, amikor az úgynevezett mikrotranzakciók segítségével próbálnak kihúzni pénzt a felhasználóktól. Ennek lényege, hogy az emberek pénzért könnyebbé tehetik a dolgukat, tehát segítséget kaphatnak, jobb játékosokból gazdálkodhatnak, azaz könnyebben arathatnak sikert.

Ezért pedig sokan hajlandóak áldozni, főleg ha más, élő emberek ellen játszanak az interneten.

Az ingyenes focis videojátékok között rengeteg a vacak digitális hulladék. Azonban akad egy pár remekbe szabott darab is, amelyek tényleg szórakoztatóak, és amelyekkel rengeteg időt lehet eltölteni. Most, hogy itt a Labdarúgó-Európa-Bajnokság ennek apropóján készítettünk ezekből egy válogatást. A szelektálás során pedig kiemelt figyelmet fordítottunk arra is, hogy több platformot is érintsünk. Az itt szereplő darabok között tehát akadnak olyanok, amelyek telefonra, számítógépre vagy játékkonzolra készültek, és még olyan is, amelyet nem is kell letölteni.

Dream League Soccer

Kezdjük is rögtön egy mobilos focis alkalmazással. Ez a Dream League Soccer, amely az egyik legkomplexebb és legvalósághűbb darab. Ezzel hagyományos módon egész mérkőzéseket lehet lejátszani, több játékost is irányítva. Belenyúlhatunk a meccsekbe, lehet cserélni, variálni a felállással és a taktikával. Az irányítást nem bonyolították túl, hamar bele lehet jönni a kezelésbe.

A Dream League Soccer egy szuper mobilos játék.

A grafika kiváló, a hangokat is eltalálták, a kihívást pedig kellően nagy. Az viszont igaz, hogy legalább egy középkategóriás okostelefon vagy tablet kell hozzá, hiszen a gyengébbeken nem fut normálisan.

Itt érhető el az Android verzió.

Itt érhető el az iOS verzió.