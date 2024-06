50 centtel így lehet egy milliárdot keresni

50 Cent és több millió közösségi média követője a jelentések szerint pénteken egy pump-and-dump kripto átverés célpontjai voltak, amelynek eredményeképpen a hackerek egy jó nagy adag pénzt zsebeltek be, mielőtt az egészet leállították. A pontos összeg nem világos, de a rapper eredetileg azt írta az Instagramon, hogy „bárki is tette ezt, 300 000 000 dollárt keresett 30 perc alatt" (a Cointelegraph szerint), de a posztot azóta megszerkesztették és így ma már 3 000 000 dollár lett a három milliárdból. Azért ez a három millió így is több, mint egy milliárd forint, így egy gyors átverésért ez nagyon szép összeg.

„Pump-and-Dump” átverés a részvény, vagy devizapiacokon és természetesen a kriptotőzsdéken is előfordulhat, lényege, hogy a csalók előbb megvásárolnak egy részvényt, majd elkezdenek hamis vagy félrevezető információt terjeszteni, hogy „vásárlási lázat” indítsanak, amely mesterségesen „felpumpálja” a részvény árfolyamát. Jelen esetben ez nem egy részvény volt, hanem kriptopénz.

A csalók 50 Cent X-fiókját és Thisis50.com című weboldalát használták fel a kriptopénzük reklámozására.

A Twitteremet és a Thisis50.com-ot feltörték, nincs közöm ehhez a Crypto-hoz

- írta 50 Cent egy Instagram-posztban, amely képernyőképeket tartalmazott a kibontakozó zűrzavarról. "A Twitter gyorsan dolgozott, hogy visszazárja a fiókomat" - tette hozzá. Az X-fiókja és a Thisis50.com továbbra is elérhetetlennek tűnik.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!