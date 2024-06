Ennyien használják már az 5G mobilnetet

Az Ericsson 26. alkalommal tette közzé a mobilkommunikációs trendek legátfogóbb tanulmányát, amelyből kiderül, hogy az 5G előfizetések száma 160 millióval növekedett 2024 első negyedévében, és globális szinten elérte az 1,7 milliárdot. Világszerte mintegy 300 mobilszolgáltató indított már el kereskedelmi 5G szolgáltatást, ebből mintegy 50 dedikált hálózati architektúrán (standalone 5G). Ami a jövőt illeti, 2029-ig várhatóan 5,6 milliárd 5G előfizetés lesz, vagyis a Magyarországon is kutatóközpontot működtető svéd vállalat elemzői 5 százalékkal felfelé módosították korábbi prognózisukat.

Szakemberek 5G bázisállomást telepítenek egy mobiltoronyra

Fotó: Ericsson

Az 5G már alternatívát jelent az üvegszálnak

A jelentésből több izgalmas trend is kirajzolódik. Három év pangás után újra fellendült az okostelefonok piaca. Az előző években a felhasználók egyre lassabban cserélték le készülékeiket, részben a gazdasági, megélhetési nehézségek miatt, részben a fenntarthatóságot szem előtt tartva. Most ez változott: 2024 első negyedévében 6%-kal több okostelefon kelt el, mint egy évvel korábban. Ez főleg a mesterséges intelligencia (artificial intelligence, AI) képességekkel felvértezett készülékeknek köszönhető, amelyekkel a felhasználók offline, hardveresen is elérhetik a generatív AI funkciókat – chatbotokat, képgenerálást, keresési funkciót.

Az 5G a rögzített vezeték nélküli (FWA) elérés területén is fellendülést hozott. A mobilszolgáltatók 78%-a kínál ilyen szolgáltatást, többségük 5G alapon is. Tízből négy szolgáltatás már sebesség (nem pedig adatkeret) alapú, egy év alatt 50 százalékkal nőtt az ilyen jellegű csomagok száma – vagyis magas sávszélességének és alacsony késleltetési idejének köszönhetőn az 5G egyre inkább az üvegszálas kábeles internet alternatívája lesz.

Fontolva haladó Közép-Kelet-Európa

Az Ericsson jelentése kitér az 5G középsáv terjedésére is. Az 5G frekvenciaspektrumnak ez a tartománya ideális egyensúlyt biztosít a lefedettség és sávszélesség szempontjából. Az így mobilozók készülékén az esetek 97%-ában a „kattintástól” számított 1,5 másodpercen belül elindulnak a nagyfelbontású videótartalmak. Ugyanez az arány az 5G alacsony sávjában 67%, míg a 4G kapcsolatok esetében 38%.

Az Ericsson adatai szerint a világ lakosságának 45%-a számára érhető el az 5G középsáv, de nagyok a regionális különbségek: Kínában 95, Indiában 90, Észak-Amerikában 85, Európában pedig 70% a lakossági lefedettség. A világátlag 45%.

Az egyes világrészek fejlődési üteme az 5G előfizetések számában is eltérő. Az éllovas még mindig Észak-Amerika, ahol 59% az 5G penetrációja. Európában vegyes a kép: míg a földrész nyugati felén már minden negyedik előfizetés 5G alapú, addig Közép-Kelet-Európában mindössze 2,5%-uk. Térségünk sok országában késett az 5G frekvenciák kiosztása, Lengyelországban csak 2023 októberében került rá sor. Csehországban viszont jelentős növekedés látszott, elsősorban a gyártó cégek építettek ki 5G alapú magánhálózatokat az ipari okos-megoldásokhoz. Ez várhatóan a térség többi országában is megindul, ahol a jelentős az ipar.