A HONOR 200 Pro elérte a DXOMARK csúcskategóriás rangsorának első helyét

Az AI-alapú, emberközpontú szemvédelmi funkciók elnyerték a DXOMARK Eye Comfort címkét

Emberközpontú kiválóságának elismeréseként a HONOR 200 Pro kiérdemelte a DXOMARK Eye Comfort címkét is, számos innovatív szemkényelmi funkciójának köszönhetően. Az emberközpontú, villódzásmentes technológiát, a jól szabályozott fénysűrűséget és a hatékony kékfény-szűrést kínáló HONOR 200 Pro olyan eszköz, amely minden helyzetben kényelmes használatot biztosít.

A HONOR 200 Pro rendelkezik AI cirkádián éjszakai funkcióval is rendelkezik, amely a mesterséges intelligencia erejét kihasználva intelligensen állítja be a képernyő színhőmérsékletét, szabályozza a kék fényt, és éjszaka melatoninszint-növelő beállításra vált, hogy javítsa a felhasználók alvásminőségét. A 3840 Hz-es kockázatmentes PWM fénytompítást a TÜV Rheinland villódzásmentes kijelző és a TÜV Rheinland teljes gondoskodást nyújtó kijelző címkéi is igazolták, így még gyenge fényviszonyok között is észrevehetetlen villódzást biztosít a szem maximális védelme érdekében. A HONOR 200 Pro támogatja a Natural Tone 2.0 funkciót is, amely a környezeti színhőmérséklet azonosításával fokozatosan optimalizálja a színhőmérséklet gradiensét. A HONOR 200 Pro rendelkezik még adaptív fénytompítási funkcióval, amely a külső fénybevitel és az alkalmazás használata alapján állítja be a képernyő fényerejét, így biztosítva a felhasználó számára a kényelmet, bármilyen környezetben, derül ki a vállalat sajtóközleményéből.