Így találhatjuk meg az elveszett AirPods fülhallgatónkat

A valódi vezeték nélküli fülhallgatók elterjedésével eddig nem ismert kényelmi szintet értek el a gyártók, hiszen ezek a kis fülesek nem csak a telefonunkkal, de egymással sincsenek összekapcsolva vezetékekkel. Sokkal könnyebb velük a mozgás sokkal szabadabban mozoghat velük a fejünk, viszont sajnos sokkal könnyebben el is hagyhatjuk őket. Az AirPods, az Apple fülese és ennek elvesztése már csak az ára miatt is frusztráló lehet, és valószínűleg ez az egyik legnagyobb probléma, amibe a fülhallgatóval kapcsolatban belefuthatunk. Szerencsére az Apple integrált egy megoldást, amely segít megtalálni az elveszett tárgyakat a nagy teljesítményű Find My alkalmazáson keresztül. Íme, hogyan használhatjuk ezt a funkciót, hogy megtaláljuk az elveszett AirPods füleseket.

Számos Apple eszközünk, köztük az AirPods füles is könnyedén megtalálható.

Fotó: Dennis Brendel / Unsplash / https://unsplash.com/photos/black-tablet-computer-turned-on-cCRyDcdQYas

Egy kis előregondolkodást azért igényel a dolog

Az AirPods csak akkor található meg a Find My alkalmazás segítségével, ha a vásárlás után beállítottuk, hogy ez a funkció használható legyen. Szerencsére az Apple megkönnyítette ezt a folyamatot. Amikor az AirPods-ot párosítottuk az iPhone-nal vagy más Apple-eszközzel, a fülhallgató automatikusan összekapcsolódott a Find My alkalmazással. A párosítás nélkül eleve nem lehet használni az AirPods-ot, így szinte biztosan mindenki elvégzi ezt a fontos lépést, hacsak nem az Apple ökoszisztémát kívül használja a fülest - amire kicsi az esély.

A Find My alkalmazás használata

Ha pedig elkevertük az AirPodsunkat, de az a közelben van, akkor modelltől függetlenül könnyedén meg lehet találni Bluetooth-on keresztül.

Ha a füles 3. generációs, AirPods Pro vagy AirPods Max, akkor a tokot az Apple Find My hálózatának segítségével kell megtalálnunk. Ez azt jelenti, hogy még ha az AirPods offline, Bluetooth hatótávolságon kívül van, vagy lemerült az akkumulátora, akkor is használhatjuk az Apple-eszközök hálózatát a megtaláláshoz.

Így működik a keresési folyamat:

lépés: Koppintsunk a Find My alkalmazásra a párosított eszközön, például az iPhone vagy iPad készüléken. lépés: Ezután koppintsunk az Eszközök fülre. Ezen a helyen megtalálunk minden olyan Apple-eszközt, amely párosítva van az Apple ID-nkkal. lépés: Görgessünk, és válasszuk ki a listából az AirPods készüléket. lépés: Nézzük meg a térképet a Find My appon. Ha a térkép azt mutatja, hogy az AirPods a közelben van, akkor az alkalmazás segítségével lejátszhat egy hangot, amely segít megtalálni őket. Ehhez koppintsunk a Hang lejátszása gombra. lépés: Ha az AirPods tok nincs a közelben, és a modell támogatja a Find My hálózatot, akkor az alkalmazás beépített navigációs rendszerét használhatjuk a kereséshez. Koppintson a Keresés gombra, és kövessük a képernyőn megjelenő utasításokat az AirPods megkereséséhez.

Ha régebbi AirPods-unk van, a térképen megnézhetjük az utolsó ismert helyét, vagyis azt, hogy hol csatlakoztattuk utoljára a fülhallgatót az iPhone-unkhoz.