Az alvászavar minden második magyart érintheti

A felborult rutinok, a több képernyőidő, a megnövekedett alkoholfogyasztás, valamint a munka és a magánélet közötti határok feloldódása csak néhány olyan tényező, amely hozzájárul az alvászavar kialakulásához és mivel az alvás döntő szerepet játszik mind a fizikai, mind a mentális egészség terén, a pszichológusok szerint fontos, hogy proaktívan kezeljük a problémákat.

Komoly következményekkel járhat, ha nem alszunk eleget. Az alvászavar nagyon veszélyes lehet.

Fotó: Getty Images

Hogyan alakul ki az alvászavar és miért veszélyes?

Évtizedes kutatások összefüggésbe hozták a krónikus alváshiányt az elhízás, a szívbetegségek, a 2-es típusú cukorbetegség és az immunrendszer működésével kapcsolatos problémák fokozott kockázatával. Az ajánlottnál sokkal több vagy kevesebb alvás - az ajánlott jellemzően 7-9 óra éjszakánként - jelentős előrejelzője lehet akár nagyon súlyos egészségügyi problémáknak is. Az alvászavarok a szociális, motoros és kognitív készségeket is akadályozzák, és előre jelzik az öngyilkossági kockázatot, a depressziót és más mentális egészségügyi problémákat.

Teljesen érthető, hogy az alvással kapcsolatos panaszok mostanában növekednek, mivel az összes olyan otthonmaradási körülmény, amelyet a nap folyamán tapasztalunk, pontosan azok a tényezők, amelyekről tudjuk, hogy befolyásolhatják az alvást.

- mondta Susan Rubman, PhD, viselkedési alváspszichológus és a Yale School of Medicine klinikai pszichiátria adjunktusa.

Az emberek dolgoznak, sportolnak és szocializálódnak az otthonukban, sőt a hálószobájukban is, ami gyengítheti az e területek és a pihenés vagy a relaxáció közötti kognitív és viselkedésbeli kapcsolatokat. Ezt pedig világjárvány során kihirdetett karantén alatt kezdődött, de sajnos utána is így, hiszen komplett iparágak épültek erre és így ma már online szinte minden ilyen tevékenység megoldható. Egyre több például az interneten az otthon is könnyedén végezhető edzéseket segítő videó, így az edzőtermekbe járás, vagy a szabadban sportolás is csökkenni látszik.

Ezen túlmenően a kevesebb napfény, a több képernyő előtt töltött idő, a rendszertelen étkezési idő és a fokozott alkoholfogyasztás is valószínűleg súlyosbítják az alvásproblémákat az otthon dolgozó vagy otthonról tanuló embereknél. Rubman elmondta, hogy ügyfelei az elalvási és alvásmegmaradási problémáktól kezdve a korai ébredésig, a rossz alvásminőségig, a megzavart alvási ciklusoktól kezdve az élénk álmokig vagy rémálmokig sok mindenről beszámolnak.

Azok a felnőttek, akik magasabb stressz-szintről, több alkoholfogyasztásról és több tévézésről számoltak be, nagyobb valószínűséggel szembesülnek alvásproblémákkal. A nőknek és a családi kötelezettségekkel rendelkezőknek szintén több gondjuk van az alvással.

A mentális problémák mellett az alvászavart okozhatja például horkolás is, amit pedig túlsúly, vagy akár egy orrsövényferdülés is okozhat.

A horkolást a legtöbb ember egy egyszerű kellemetlenségnek tartja, de sajnos annál sokkal veszélyesebb, mivel ha a horkoló elmer nem kap rendesen levegőt alvás közben, akkor éjszakánként rengetegszer felébred, amit ugyan ő maga nem vesz észre, a teste azonban nem tudja kipihenni magát és ezért folyamatos stresszhelyzetben van, ami nagyon veszélyes is lehet.