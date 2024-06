Az Apple mindent ingyen akar megkapni

Köztudottan tárgyalótermi ragadozó az Apple, a különféle üzleti partnerekkel való alkudozása során leginkább ingyen szeretne dolgokat megszerezni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alkupozícióját maximálisan és kíméletlenül kihasználva próbálja a végletekig minimalizálni a költségeit.

Ennek ellenére is meglepetést keltett a Bloomberg beszámolója, a kiadvány forrásai szerint az Apple megdöbbentő módon teljesen ingyen fogja elérhetővé tenni az Apple Intelligence mesterséges intelligenciás funkciókészlet részeként az OpenAI vállalat ChatGPT chatbotját a termékein. Az Apple Intelligence nem lesz elérhető minden eszközén, az iPhone 15 Pro mobilok mellett csak a legalább M1 chipes laptopjaira és táblagépeire érkezik meg.

A források szerint az együttműködésből semelyik cég sem remél rövid távú anyagi hasznot. Az Apple állítólag azzal érvelt, hogy az OpenAI márka általa történő reklámozása jelent minimum akkora, hacsak nem nagyobb értéket, mintha pénzt fizetne a ChatGPT használatáért.

A Microsoft által anyagilag jelentősen támogatott OpenAI részéről igencsak rizikós egy efféle ajánlat elfogása, hiszen műszaki oldalról jelentős költsége lesz az Apple által behozott ügyfelek kiszolgálásának, miközben nélkülük sem képes nyereséges működésre. Legfeljebb abban reménykedhet, hogy az új ügyfelek kellően nagy részének képes lehet ChatGPT Plus havidíjas előfizetést eladni, bár gyanús, hogy ennyi reményhez sem árt örök optimistának lenni.

További kontextus az ügyhöz, hogy az OpenAI mellett a Google-lel is tárgyalt a chatbotos technológia beszerzéséről az Apple, egy darabig pedig úgy tűnt, hogy a ChatGPT helyett a Gemini kerülhet be az Apple Intelligence-be. Nem lenne meglepő, ha ez is nagy szerepet játszott volna az OpenAI-t vezető Sam Altman meggyőzésében, potenciálisan jobbnak láthatta a békát lenyelve spekulatívan megvetni a lábát az Apple termékeiben, mintsem hogy a konkurencia kerüljön ebbe a helyzetbe.

