Az Apple okosórái igazi James Bond funkciót kaptak

A drónokról és egyéb kütyükről ismert DJI új firmware-frissítést ad ki az Osmo Mobile 6 és Osmo Mobile SE gimbaljaihoz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy Apple Watch segítségével is irányíthassuk azokat.

Az Apple okosórájával is irányíthatjuk ezután a DJI gimbaljait.

Az okosóra ezentúl hozzáférhet különböző funkciókhoz, például kamerán található videókhoz, de a gimbal mozgását is irányíthatjuk vele, valamint a portré és a tájkép mód között is válthatunk. A felvétel készítése után a rögzített fotó vagy a videó első képkockája is megjelenik az óra számlapján.

A funkció használatához iPhone-ra és a hat támogatott Apple Watch modell egyikére, például a Series 9-esre van szükség. A készülékek teljes listája a DJI GYIK oldalán látható. Az iPhone-modellekre vonatkozóan nincsenek korlátozások, bár iOS 16 vagy újabb operációs rendszerre van szükségük. Hasonlóképpen, az Apple Watch-oknak is watchOS 9 vagy újabb operációs rendszerrel kell rendelkezniük.

Távoli működtetés az Apple Watch segítségével

Az Apple Watch-ok korlátozott videoátviteli sávszélességgel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy az óra számlapján látható videókép természetesen sokkal rosszabb minőségűnek tűnhet, mint a csatlakoztatott kamera felvétele. Ez a minőség modellenként eltérő lehet, de a DJI szerint nem kell aggódni, mert a végleges videón a felbontás nem fog változni.

A gimballokat távolról is lehet működtetni. A gyártó szerint nyílt terepen nagyjából 8 méterig tudnak egymással biztonságosan kommunikálni az eszközök. A DJI azt is javasolja, hogy ne használjunk más Bluetooth-eszközöket vagy a DJI Mic 2-t Apple Watch mellett, miközben felvételt készítünk.

Egyéb frissítések

A távirányító funkción túl is van még más, érdekes frissítés is, mivel a DJI két másik funkciót is optimalizál. Az ActiveTrack a korábbinál jobban fog teljesíteni, stabilabb témakövetést és zökkenőmentesebb felvételkészítési élményt biztosít. A Szülők és gyerekek módhoz tartozó AI szerkesztő hasonló frissítést kap. A felvételek automatikusan szerkeszthetők lesznek a Mimo alkalmazáson belül.