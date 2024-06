Elon Musk cége bemutatta a tényleg hordozható műholdas internetet

A SpaceX bemutatta a Starlink Minit, a műholdas internet termékének hordozhatóbb változatát, amely elég kicsi ahhoz, hogy elférjen egy hátizsákban. Elon Musk cége először a korai Starlink-ügyfelek figyelmét hívta fel arra, hogy számukra már megvásárolható a Starlink Mini készletet 599 dollárért.

Nagyon egyszerű a beállítása.

Ez az ár 100 dollárral több, mint a normál Starlink-készlet, amit természetesen a hordozható méret indokol. A régi felhasználók lehetőséget kaptak arra is, hogy a Mini Roam szolgáltatást a meglévő szolgáltatási csomagjukhoz kapcsolják, további havi 30 dollárért, bár itt az adatforgalom havi 50 gigabájtban van korlátozva. Tehát nem ezzel az előfizetéssel fogják az emberek az óceán közepén vitorlázgatva megdönteni a torrentszerverek letöltési csúcsait, de azért 50GB ezért egy normál használat mellett nagyon sokáig elég lehet, akár egy egész hónapig is. Ez emellett, hogy azt is jelenti, hogy egyelőre nem kapható a Mini csomag önálló termékként.

Egy meglévő Starlink lakossági ügyfél pedig a normál szolgáltatási csomaggal árát együtt így 150 dollárt költene havonta, ami a cikk írásának pillanatában kicsit több, mint 55 ezer forintos árat jelent havonta.

És emellett még ugye ott van a két hardver közel 401 ezer forintos ára is.

„Célunk, hogy csökkentsük a Starlink árát azok számára világszerte, ahol a kapcsolat megfizethetetlen vagy teljesen elérhetetlen volt" - áll a Starlink közleményében.

Egy ekkora antennáról van szó.

A Mini antenna hihetetlenül könnyű: az állványával együtt nem egész fél kilós, így súlya csak körülbelül 60%-a egy hagyományos Starlink-antennának. A szolgáltatás 100 Mbps feletti maximális letöltési sebességgel is büszkélkedhet.

Az első Starlink Minik valamikor júliusban érkeznek. A lehetőség kétségtelenül vonzó lesz az utazók számára, és Elon Musk, a SpaceX vezérigazgatója az X-en azt mondta, hogy a Mini „nagyszerű, olcsó megoldás lehet egy jó tartalék internetkapcsolatra, ha a vezetékes telefonod elromlik".

A Starlink a SpaceX népszerű műholdas internetterméke, amelyet jelenleg több mint 6000, pályára állított műhold működtet. A szolgáltatás több mint 3 millió ügyféllel büszkélkedhet 100 országban.