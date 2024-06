A legjobb kütyük a foci-Eb-re! Ezek a masinák tehetik teljesebbé az élményt

Vegye kézbe a dolgokat

A foci tematikájú videojátékok egyébként is iszonyatosan kedveltek, de a népszerűségük a nagy sportesemények előtt, alatt és után jellemzően megugrik. Sokan vannak, akik szeretnék lejátszani a mérkőzéseket, és sikerre vezetni kedvenc csapatukat, amely lehet akár a mi válogatottunk is. Számos ilyen program van, amelyek akadnak olyanok is, ahol a felhasználó kiélheti akár taktikus, menedzser hajlamait.

A Lenovo Legion Go egy nagy teljesítményű hordozható játékgép és PC egyben.



A közelmúltban jelent meg egy olyan hordozható PC, amely kicsi, szó szerint kézbe fogható, és befér egy kicsi táskába is. Ultrakompakt kialakítása ellenére lehetővé teszi akár az olyan csúcsjátékok futtatását, mint a FIFA (EA FC 24) köszönhetően a bivalyerős hardvernek. A teljesítménye eléri akár a 8,6 TFLOPS értéket, ami megközelíti azt, amit a Sony PlayStation 5 játékkonzol kínál!

Remek, 8,8 hüvelykes, érintésérzékeny QHD+ (2560x1440) kijelzőt kapott, amely kiváló látványvilágot biztosít. Emellett a modell egyszerűen rá is köthető egy monitorra vagy egy tévére is akár, így nagyobb méretben is élvezhető a játék. Az irányítása remek, hiszen a képernyő két oldalára építették a konzolok kontrollereinél már megismert ravaszokat és gombokat. Természetesen nem kell feltétlenül a hálózati áramforráshoz csatlakoztatni, hiszen rendelkezik integrált akkumulátorral, amely akár 3 órányi működésre elegendő energiával képes ellátni. Azaz tényleg egy ízig-vérig hordozható eszközről van szó! A modell 350 000 forintot kóstál, ami nem kevés pénz. Viszont az is tény, hogy ezért a pénzért az ember egy teljes értékű, erős hordozható PC-t kap, így az ár/érték aránya teljesen rendben van.

Falatozás meccs közben

A sportközvetítéseket mindig képes feldobni valami inni- és ennivaló, főként ha vidám kompániában nézzük a meccseket. Ekkor (is) igen jó szolgálatot tehet egy forrólevegős sütő, amely kevés helyet foglal, és akár a szobába is bevihető.