Indul Magyarországon az Android eszközkeresője

Az április közepi észak-amerikai rajtot követően gyors tempóban terjeszkedik a Google Android gyári eszközkereső szolgáltatásának következő generációs változata. A segítségével egy globális eszközkereső hálózatot alkotnak majd az androidos mobilok, a felhasználók passzívan segíthetnek megkeresni egymás elveszített telefonjait, fülhallgatóit, Bluetooth követőkütyüit.

A Chipolo lesz az egyik első Android gyártó, amely az új Google Find My Device szolgáltatással kompatibilis Bluetooth készülékkereső kütyüt dob piacra.

Fotó: Chipolo

A Google most megkezdte a magyar felhasználók e-mailben való kiértesítését a hivatalos fordításban Készülékkereső-hálózat névre keresztelt szolgáltatás nagyon rövid időn belül esedékes indulásáról.

Az Androidos Készülékkereső-hálózat hamarosan érkezik

A Készülékkeresővel jelenleg akkor tudja meghatározni eszközei helyét, ha csatlakoznak az internethez. Az új Készülékkereső-hálózattal akár offline állapotú eszközeit is megkeresheti majd. Emellett a Gyors párosítást használó kompatibilis tartozékokat is meg tudja majd keresni, amikor nem csatlakoznak az eszközéhez. Ilyen tartozékok például a kompatibilis fülhallgatók és fejhallgatók, valamint a pénztárcákra, kulcsokra vagy kerékpárokra rögzíthető követőeszközök is.

Az offline állapotban lévő eszközei megkereséséhez a Készülékkereső az Android-közösséget alkotó több mint egymilliárd eszköz hálózatát használja, és eltárolja az eszközei legutóbbi helyadatait.

Hogyan működik?

A hálózaton lévő eszközök Bluetooth használatával keresnek közeli tárgyakat. Ha más eszközök észlelik az Ön tárgyait, biztonságosan elküldik a tárgyak észlelésének helyét a Készülékkereső szolgáltatásnak. Az Ön Android-eszközei ugyanezt fogják tenni, hogy segítsenek másoknak az offline eszközeik helyének meghatározásában, ha észlelik őket a közelben.

A funkció bekapcsolása után három napon belül értesítést fog kapni az Android-eszközein. Addig a webes Készülékkeresőn keresztül iratkozhat le a hálózatról. Döntése a(z) [x]@gmail.com fiókhoz társított összes Android-eszközre vonatkozni fog. A funkció bekapcsolása után bármikor kezelheti a szolgáltatásban való részvételt az egyes eszközein a Készülékkereső beállításai között” – olvasható az e-mailben.

