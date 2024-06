Elképesztő összegeket keresnek az ügyvédek a hackerek akcióin

Súlyos kiberbiztonsági incidens áldozata lett 2021-ben az egyesült államokbeli T-Mobile mobilszolgáltató, egy hacker 76,6 millió ügyfelének az adatait szerezte meg, többek közt nevek, lakcímek, továbbá társadalombiztosítási számok kerültek rossz kezekbe. Az ilyenkor megszokottnak megfelelően ügyvédek segítségével csoportos polgári per indult az ügyben, ennek rendezése érdekében a szolgáltató 2022-ben 350 millió dollár kártérítés kifizetésébe egyezett bele.

A hackerek akcióin az ügyvédek nagyon jól kereshetnek.

Fotó: Igor Stevanovic / AFP/Science Photo Library

A T-Mobile már rég kifizette a pénzt, azonban a tényleges szétosztására anyagi viták miatt a mai napig nem került sor. A problémát a felperesek ügyvédi irodája jelenti, korábban jóváhagyatták egy bíróval, hogy költségtérítés és munkadíj gyanánt a kártérítési összeg 22,5%-át elvigyék.

Konkrétan 78 millió dollárról, olyan 28,6 milliárd forintról van szó.

Ezt követően úgy jött ki a matek, hogy a csoportos per sértettjei alapvetően és fejenként 25 dollárt, azaz kilencezer forintot kapnak, kivéve ha Kalifornia államban élnek, mert akkor 100 dollár (durván 37 ezer forint) üti a markukat. Vannak különleges esetek is, akiket bizonyíthatóan anyagi vagy egyéb sérelem ért az adatszivárgás miatt, azok akár 25 ezer dollár sérelemdíjban is részesülhetnek.

Ezt pénzfelosztási sémát most egyes felperesek nevében újabb ügyvédek megtámadták a bíróságon, állításuk szerint abszolút nevetséges, hogy a csoportos peres ügyvédek ekkora összeget elvigyenek a kártérítésből.

Pontosan ez ilyen esetek miatt dühöng a nyilvánosság a csoportos pereken. Az ügyfelem kap 25 dollárt, ezek az ügyvédek meg közben 7-10 ezer dolláros óradíjakat számolnak fel

– mondta a bírósági meghallgatáson Robert Clore ügyvéd.

A csoportos peres ügyvédek azt állítják, hogy az őket támadó ügyvédek csak az önös anyagi érdekeiből kötözködnek az apanázsukkal, köztudottan erre a fajta perlekedésre szakosodtak, ők együttesen 9100 munkaórát tettek bele a T-Mobile-ügybe.

Akármi is legyen a helyzet, a csoportos ügyvédeket megregulázni próbáló új ügyvédek nagyságrendi szinten jól saccoltak, ezek szerint a társaik 8571 dolláros, azaz 3,1 millió forintos óradíjjal próbálnak elsétálni.