Kiváló zajszűréssel érkezik a Huawei középkategóriás fülhallgatója

A Huawei FreeBuds 6i háromféle színben kapható: fekete, lila és fehér. Nálunk az utóbbi járt, a töltőtok külseje nem gyűjti az ujjlenyomatokat, az összeszerelési minőség tökéletes, a fedél nem nyikorog, nem túl laza, de nem is kell feszegetni, a külső oldalán egy LED-es kijelző található, amely a fülhallgatók töltöttségi szintjét mutatja, amikor bent vannak, és a tok akkumulátorának a töltöttségi szintjét, amikor üres. A töltőtok alján USB-C csatlakozót találunk a töltéshez. Vezeték nélküli töltést nem támogat, de ebben az árkategóriában ez megbocsátható. A fülhallgatók mérete megfelelő, még egy touchpadnak is jutott hely az oldalukon, amivel vezérelhetjük őket. Természetesen több, különböző méretű szilikon füldugó is van a dobozban a maximális kényelem érdekében. Mind a tok, mind maguk a fülhallgatók nagyon könnyűek. A fülesek egyenként 0,3 grammot nyomnak, míg a tok 1 gramm. A tok mérete 48,2 x 61,8 x 27 mm, míg a két fülhallgató 31,4 x 21,3 x 23,7 mm. A tok formája tökéletes, nem túl nagy, könnyű és megfelelően lekerekített, nem érezzük kavicsnak, amikor a zsebünkben van.

Huawei FreeBuds 6i

Fotó: Origo

Ami a hangzást illeti, tökéletesen elég lesz a felhasználók nagy részének. Vájtfülű, audiofil zenehallgatók minden bizonnyal egyébként sem ebben az árkategóriában keresgélnének, nekik hiányoznának az apróbb részletek, és valószínűleg nem lenne elég a basszus, de egyébként kerek, tiszta hangzást kapunk. Bár nélküle is használható, a Huawei AI Life alkalmazás ad igazán életet a fülesnek, itt tudjuk a zajszűrést, a hanghatásokat és a gesztusvezérlést is állítgatni.

A zajszűrés parádés, a környezethez adaptálódik, zenehallgatásnál és podcasteknél is komoly teljesítményt végez, továbbá a telefonbeszélgetéseknél is kiválóan kiszorítja a háttérzajt, miközben mi is tisztán halljuk a beszélgetőpartnert.

Az árkategóriához képest nagyon szép teljesítményt hoz az eszköz, ha a zajszűrésről van szó. Ha nem Huawei okostelefont használ az ember, akkor a Huawei saját alkalmazásboltjából, az AppGalleryből lehet beszerezni a Huawei AI Life appot Android telefon esetén, iOS rendszernél, vagyis iPhoneoknál letölthető az app az App Store-ból.