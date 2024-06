Beintegrálta a processzorba a memóriát az Intel

Végül a processzorhoz kapcsolódóan nagy újdonság, hogy a pletykáknak megfelelően az Intel elbúcsúzott a Hyper-Threading technológiától. A magyarázat szerint nincs értelme a használatának, túl sok helyet foglal a megvalósítása, ráadásul a fogyasztása is magas, helyette jobb ötlet több energiahatékony magot tenni a processzorokba.

A Lunar Lake chipek grafikus alrendszere is teljesen megújult, az Intel Xe2 GPU jóvoltából olyan 50 százalékkal magasabb teljesítmény van kilátásban, egyes játékokban akár 80% is lehet a plusz képkockasebesség. A második generációs Intel Arc videókártyákat is hajtó technológiáról már beszámoltunk.

A Lunar Lake néhány további érdekessége:

mindegyik a processzorokkal érkező laptop legalább két Thunderbolt 4 portot kínál majd;

a rendszerlapka integráltan Bluetooth 5.4 és Wi-Fi 7 vezérlőt tartalmaz;

az integrált rendszermemória miatt csökkenhet a laptopok alaplapjainak mérete;

dinamikusan állítható a memória frekvenciája a wifi interferencia csökkentés érdekében;

integrálták a dizájnba a Microsoft Pluton biztonsági chipet, bár átkeresztelték Partner Security Engine névre.

Az Intel szerint a Lunar Lake családba tartozó processzorokkal szerelt első laptopok néhány hónapon belül piacra kerülnek, a karácsonyi szezon környékére olyan nyolcvan termék közül válogathatnak majd a fogyasztók.

