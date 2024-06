Végleg elavult ez az iPhone

Három régi termékkel bővült az Apple által menthetetlenül elavultnak tekintett eszközök listája. Az érintett hardverekkel rendelkezők most már semmiféle hivatalos javítási lehetőségre sem számíthatnak, a szervizek még szerencsével sem képesek többé alkatrészeket rendelni a további üzemben tartásukhoz.

A Touch ID ujjlenyomat-olvasó volt az Apple iPhone 5s legnagyobb szenzációja

Fotó: Alvaro Reyes / Unsplash / https://unsplash.com/photos/silver-iphone-5s-on-box-XpdoGgZOy_E

A most végleg nyugdíjba küldött hármasfogat legérdekesebb tagja a 2013 szeptemberében bemutatott iPhone 5s okostelefon. A készülék két nagy szenzációval is szolgált, egyrészt ebben mutatkozott be a Touch ID ujjlenyomat-olvasó, másrészt pedig a kütyüt hajtó Apple A7 rendszerlapka volt a vállalat első 64 bites processzora. A mobil utoljára 2018-ban kapott nagy szoftverfrissítést, az iOS 12-vel ért véget az érdemi szoftveres támogatása.

A mérföldkő iPhone mellett a hatodik generációs iPod Touch zenelejátszó, továbbá a 2015 végén bejelentett, 21,5”-es és 4K Retina kijelzős iMac asztali számítógép kerültek fel az Apple elavult eszközeinek listájára, ezeknek a kezét is végleg elengedte a gyártó.

