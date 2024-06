Kék fény nélküli mobilok és tabletek érkeznek, amelyek nem zavarják a szemet

Már régóta közismert tény, hogy az elektronikai eszközök képernyői rossz hatással vannak a szemünkre és az agyunkra. A jelenlegi eszközök három alapszínből, a kékből, a vörösből és a zöldből keverik ki az összes árnyalatot. És tudományos kutatások kék fény hatásairól bebizonyították, hogy ez a komponens olyan hullámhosszú, amely csökkenti az alvást elősegítő melatonin hormon termelését.



A Daylight DC1 tablet megkapta az új, kék fény nélküli LivePaper kijelzőt.

Ebből fakadóan a pihenés nem lesz annyira hatékony, és még az is előfordulhat, hogy valaki egyszerűen nem tud elaludni a készülékek kikapcsolását követő néhány órán át. Mindez pedig értelemszerűen rontja a fizikai és mentális egészséget és negatív hatást gyakorol az életminőségre.

Ezzel tisztában vannak monitorok, laptopok, telefonok és tabletek gyártói is, és régóta kísérleteznek különféle megoldásokkal. Mára megoldották, hogy a kék fény mértékét egyetlen kattintással le lehessen csökkenteni. Ez jó hatással van az agyra, viszont értelemszerűen a kép minősége sokkal rosszabb, természetellenesebb lesz az összetevő hiánya miatt.

Lehet más megoldás

Ám vannak olyan cégek, amelyek más úton indultak el. A Daylight Computer névre hallgató amerikai vállalat pedig bejelentette, hogy igen jó eredményeket ért el e téren, amely akár a mobilos iparágat is megváltoztathatja. A cég ugyanis kifejlesztette a LivePaper névre hallgató kijelzőtechnológiát, amelynél ettől a káros jelenségtől nem kell tartani. Ennek oka, hogy az egyszerűen nem tartalmaz kék komponenst, hiszen ezt az alapszínt a borostyánsárgával váltották ki.

Ezt a megoldást már be is építették egy tabletbe, így működés közben is tudták demonstrálni az előnyeit. Ez az említett kék fény nélküli táblagép a DC1 névre hallgat, és 10,5 hüvelykes LivePaper képernyővel rendelkezik. Természetesen ez egy érintésérzékeny panel, és úgy működik, ahogy azt a hagyományos eszközöknél megszokhattuk.

A különlegessége, hogy a kék komponenst sárgával helyettesítették, ám ennek ellenére a kék színről nem kell lemondani.

A felbontása, azaz a részletessége figyelemre méltóan jó. Emellett a maximális képfrissítési frekvenciája 120 Hz, és e téren így hozza a jelenlegi csúcs kijelzők szintjét, ami nem elhanyagolható szempont. A Daylight DC1 táblagépben alkalmazott E-ink-re hasonlító LivePaper kijelző technológia tehát abszolút életképesnek tűnik.