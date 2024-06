Magyarországon is egyre terjed a kriptovaluta

Magyarországon 65 Bitcoin ATM van, ebből 36 Budapesten. Emellett csaknem 100 olyan üzlet van Magyarországon, ahol már fizetőeszközként is elfogadnak kriptovalutát. Van köztük könyvesbolt, méhészet, állateledelbolt, ékszerüzlet, szórakozóhely, taxiszolgálat, még kutyakozmetikai szalon is. Mindez arra mutat rá, hogy a kriptovalutákkal egy ideje már nem csak kereskednek az emberek, hanem fizetőeszközként is használják őket.

A kriptovalutával már boltokban is lehet fizetni. Fotó: Csudai Sándor

Fotó: Csudai Sándor - Origo / CSS_20240110_0014

Egy friss Deloitte felmérés szerint a kriptvaluta elfogadottsága világszerte egyre szélesebb körű, főként az általuk kínált alacsonyabb tranzakciós költségek miatt. 2022 októberében még csak 7 731 üzlet fogadott el kriptovalutákat, 2024 áprilisában már 10 952 volt a számuk világszerte, ami 42%-os emelkedést jelez kevesebb mint két év alatt. Kripto-ATM-eket 115 millió dollár értékben értékesítettek 2022-ben, ám 2023-ban ez az összeg már 181 millió dollárt tett ki, vagyis a növekedés 64%-os volt egyetlen év alatt. Ezek a digitális pénzügyi eszközök azért váltak népszerűvé, mert használatukkal el lehet kerülni a gyakran borsos valutaátváltási díjak megfizetését, és a pénzátutalás is egyszerűbb velük.

Az emberek egyre többet tudnak a kriptovalutákról

Abban, hogy a kriptovaluták iránt erősödött a bizalom, a technológia innovációk mellett fontos szerepet játszott az is, hogy a kriptopiac folyamatosan bővült, továbbá az olyan rendezvények, képzések száma is szaporodott, ahol a nagyközönség a kriptovalutákról tájékozódhatott.

Egy 15 országban, 15,000 ember megkérdezésével elvégzett felmérésében a válaszadók 92% mondta azt, hogy már hallott a kriptovalutákról és 50%-uk nyilatkozott úgy, hogy érti is a mibenlétüket. Az olyan szervezetek, mint a Binance Akadémia, ugyancsak kulcsszerepet játszottak a blokklánctechnológiáról szóló hiteles információk átadásában, így az ezeket övező diskurzus is színvonalasabbá vált. Az említett felmérésben a válaszadók 16%-a a kriptovalutákat a “jövő pénzeként” nevezte meg, 11% pedig azt mondta, hogy ezek a hagyományos pénzügyi rendszer alternatíváiként kínálkoznak, és a digitális tulajdonszerzésre nyújtanak módot. Ezek az adatok is azt igazolják, hogy a bizalom egyre növekszik a blokklánctechnológia és a kriptoeszközök iránt.