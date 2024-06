A kvantumtechnológia alapjaiban változtathatja meg jövőnket

A kvantumos jelenségek elsősorban az anyag legkisebb építőköveinek viselkedésében jelentkeznek. Ezek a parányi részecskék teljesen máshogy viselkednek, mint ahogy azt a hétköznapi életben megszoktuk. A kvantumos jelenségekre épülő kvantumtechnológia forradalmi változásokat hozhat a környezetünk érzékelésében és az információfeldolgozásban.

Kvantumtechnológiai konferencia volt a Bosch Budapest Innovációs Kampuszon.

A Bosch jelenleg a kvantumtechnológián alapuló első termékeinek fejlesztésén dolgozik, melyek az orvosi és a mobilitási területeken lesznek alkalmazhatók. A Robert Bosch Kft. pedig szakmai partnereivel együttműködésben 2024. június 19–20-án a Bosch Budapest Innovációs Kampuszon első alkalommal rendezte meg „A kvantum-számítástechnika és -technológia legújabb eredményeiről szóló (Recent Advances in Quantum Computing and Technology - ReAQCT)” tudományos konferenciát. A konferencia keretében a kvantumkutatások és -alkalmazások vezető tudósai és a technológiában élen járó ipari szakértők mutatták be legfrissebb eredményeiket. A ReAQCT fókuszában a kvantumalgoritmusok, a kvantumos szoftverek, a kvantumos hibajavítás és a kvantumszenzorok álltak, de terítékre került a mesterséges intelligencia és a kvantumszámítógép kapcsolata is. Az esemény célja a tudományos párbeszéd elősegítésén túl az volt, hogy felhívja a figyelmet a kvantumtechnológia jelentőségére és hozzájáruljon annak fejlődéséhez Magyarországon. A ReAQCT a kvantumtechnológiával foglalkozó új konferenciasorozat első állomása.

A Bosch kvantumtechnológia alapú termékeket fejleszt

A Bosch a világ egyik vezető vállalata a szenzorok területén, ezért kiemelt hangsúlyt helyez a jelenlegi technológiáknál érzékenyebb kvantumszenzorok kutatására és fejlesztésére, amelyek a mágneses mezőt, a gyorsulást és más fontos fizikai mennyiségeket nagyon pontosan mérik. A Bosch Quantum Sensing startup jelenleg első kísérleti ügyfeleivel együtt a kvantumszenzorok konkrét alkalmazásán dolgozik az orvosi és a mobilitási iparágakban, mely forradalmi előrelépéshez vezethet például a pontosabb orvosi diagnosztika, a navigáció, vagy az akkumulátorok területén is. A Bosch kvantumszenzorai többek között a jelenlegi elektrokardiográfiánál (EKG) pontosabb és gyorsabb mérésre, vagy az akkumulátor pontos töltöttségi szintjének meghatározására is használhatóak lesznek a jövőben. (Ezzel kapcsolatos további információ ezen a linken található.)