A Lenovo új táblagépe a zenerajongók kedvence lehet

Nyolc hangszóró található benne és külső eszközről is küldhetünk rá zenét. A Lenovo Tab Plus egy kisebb szobát is megtölthet zenével.

A Lenovo legújabb táblagépe - amelyet egyszerűen csak Tab Plusnak hívnak - egyértelműen a szórakozásra összpontosít, és olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek magával ragadó hangzást biztosítanak. Hogyan? Nos, nyolc JBL hangszóró található benne, amelyek 26 W hangerő leadására képesek. Lenovo Tab Plus. Belül négy mátrix tweeter található, amelyek négy erősen kiegyensúlyozott mélysugárzó mellett magas frekvenciájú hangot produkálnak. A Dolby Atmos technológiával kombinálva ez a beállítás valóban képes a hangzás szintjére emelni a hangzást. Még érdekesebb, hogy a Tab Plus vezeték nélküli Bluetooth hangszóróként is funkcionálhat. A bejelentés szerint okostelefonját csatlakoztathatja a táblagéphez, és közvetlenül streamelhet zenét. A felhasználók ezután a készüléket a lábtartóra támaszthatják, hogy az egy magával ragadó hangbuborék központjaként szolgáljon. A zenehallgatási élmény finomhangolásához a táblagép „személyre szabott alkalmazással érkezik", amellyel a hangbeállítások módosíthatók. Például automatikusan felhangosítja a hangerőt, ha kedvenc előadója szól, vagy lehalkítja, ha megnyit egy böngészőt. A fejhallgató-felhasználók sem maradnak le, mivel a Tab Plus támogatja a hi-res 24-bit/96kHz-es hangfolyamokat is. Figyelemre méltó funkciói vannak a Lenovo Tab Plus-nak A Lenovo készülékében több van, mint a kiváló minőségű hangszórórendszer. Egy 11,5 hüvelykes 2K kijelzővel rendelkezik, amely 90 Hz-es frissítési frekvenciával működik. A képernyő TUV-tanúsítványt is kapott, ami azt jelenti, hogy a szem megerőltetésének csökkentése érdekében korlátozza a kibocsátott kék fény mennyiségét. A motorháztető alatt a gép MediaTek Helio G99 processzort, 256 GB tárhelyet és 8600 mAh-s akkumulátort tartalmaz. A Tab Plus akár 12 órán át képes streamelni tartalmakat egyetlen feltöltéssel, bár a tényleges akkumulátor-üzemidő változhat attól függően, hogy hogyan használjuk a hardvert. Emellett a Lenovo készüléke támogatja a 45 W-os gyorstöltést, így az akkumulátor körülbelül 90 perc alatt teljesen feltöltődik.

További figyelemre méltó funkciók közé tartozik az Immersive Reading Mode, amely lágyítja a képernyő fényeit e-könyv olvasásakor, valamint a MicroSD kártyahely a tárhely bővítéséhez.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!