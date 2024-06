Lopásért kapott örök tiltást a félprofi e-sportoló

A klasszikus sportokhoz hasonlóan az e-sportban sem ritka a sportszerűtlen magatartás, azonban az „nbgee12” becenéven futó Adam Zanzoul most újat mutatott. A félprofi Counter-Strike 2-játékos az IEM Dallas 2024 tornán az éjszaka leple alatt belopózott egy elzárt területre, és ellopta azokat az SSD-ket, amelyeken a rivális Jake Yip (Stewie2K), Nikola Kovač (NiKo), továbbá Guy Iluz (NertZ) játékbeli beállításait tárolták a szervezők.

A leginkább ipari kémkedésnek mondható lopás május utolsó napján reggel négykor történt, a szervezők ezeket az SSD-ket teszik be a versenyzők által használt számítógépekbe, hogy azoknak ne kelljen manuálisan állítgatniuk az összecsapások előtt a játékbeli beállításokat. A játékosok által használt beállítások teljesen testre szabottak, segítik abban a versenyzőket, hogy az irányítás és a látványvilág tekintetében számukra ideális körülmények mellett játszhassanak.

A 19 éves Adam Zanzoult a betörés miatt rövid időn belül le is tartóztatták a rendőrök, azonban a részletek tisztázását követően végül elengedték egy ejnye-bejnyével, jobb dolguk is volt a vele való bajlódásnál. Viszont a kompetitív Counter-Strike-játékosok menedzselésével foglalkozó FACEIT platform mellett az IEM Dallas eseményről is örökre kitiltották, és nem valószínű, hogy komolyan vehető csapat bármikor a közeljövőben hajlandó lesz beemelni a keretébe, főleg mivel a zsenge kora ellenére nem először kapott kitiltásokat a viselkedése miatt.

Zanzoul azt állítja, hogy őszintén sajnálja és megbánta a tettét, részben marihuána használatára volt visszavezethető az SSD-lopásos eset.

A füvezésről feltehetően nem szólt a rendőröknek, tekintve hogy Texas államban ez büntetőjogi tétel, nem mintha a lopás nem lenne az.

