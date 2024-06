Ilyen háztartási gépeik vannak a magyaroknak

A magyarok rendkívül árérzékenyek, ha háztartásigép-vásárlásról van szó: akkor vesznek csak újat, ha elromlott a régi, a vásárlásnál pedig az ár és az energiafogyasztás a legfontosabb tényezők. Mikrohullámú sütő szinte minden háztartásban van, az air fryer pedig népszerűbb, mint a kenyérsütőgép. Nem bízunk a márkaszervizekben, de a szerelő szavára nagyon adunk. A Gorenje legfrissebb, hazai reprezentatív kutatása a magyarok háztartásigép-vásárlási szokásait vizsgálta.

Kényszerből vesznek a magyarok új háztartási gépet

A magyarok több mint háromnegyede csak akkor vásárol új háztartási gépet, ha elromlik a meglévő és drága lenne a szerelés vagy az alkatrészcsere – derült ki a Gorenje legfrissebb, reprezentatív kutatásából1. Nagyon ritka, hogy az energiafogyasztás vagy a meglévő kinézete miatt cserélnek gépet egy nekik jobban tetszőre. Érdekes, hogy a férfiak hajlamosabbak leárazáson venni új készüléket, de csekély a nemek szerinti eltérés. A kutatásból kiderült, hogy a 60 évnél idősebbek kevésbé tartják fontosnak a készülék korát és inkább akkor cserélik le, ha elromlik és drága lenne a szerelés vagy az alkatrészcsere.

Egy adag étel elkészítéséhez tökéletes választás a légkeveréses sütő

Fotó: AUYNantapon / Shutterstock

Az ár alapján választanak készüléket

Füle Norbert, a Gorenje Magyarország ügyvezető igazgatója elmondta, hogy új háztartási gépek vásárlásakor továbbra is az ár a legfontosabb szempont. A válaszadók 79 százaléka dönt így, de fontos szempontok még a készülék energiafogyasztása (55 százalék) és a készülék márkája (35 százalék) is.

„A felmérésből azt látjuk, hogy a magyarok számára kevésbé fontos szempont, hogy okos készüléket vásároljanak és a design sem elsődleges. A készülékek ára a nőknek fontosabb, mint a férfiaknak, akárcsak a készülék mérete és a készülék energiafogyasztása. A férfiakat jobban érdeklik a garanciafeltételek, a szervizelési lehetőségek és a készülék márkája. A válaszokból az is kiderül, hogy a készülék funkciója és a megbízhatóság is fontos szempontok vásárláskor, de a megkérdezettek említették a teszteredményeket és a vásárlói véleményeket is. Ebből azt látjuk, hogy a vásárlás egy komplex döntési helyzet, számos tényező közrejátszik abban, hogy melyiket veszik meg a vásárlók. A gyártóknak segíteniük kell ezt a döntést azzal, hogy minden információt a rendelkezésükre bocsátanak, hiszen 3, 5 vagy akár 10 éven át, napi szinten használják majd ezeket a készülékeket” – tette hozzá Füle Norbert.