A Microsoft legújabb frissítése nagy pofon a felhasználóinak

A Microsoft a hét elején mutatta be a Copilot Plus PC-k sorozatát, és ezek mindegyike rendelkezik az új, dedikált Copilot kombbal a billentyűzeten. Ez az első nagy változás a Windows billentyűzeteken 30 év óta, de a billentyű most csak annyit csinál, hogy elindítja a Copilot webes applikációját (Progressive Web App (PWA)) változatát.

A Copilot gomb, aminek az értelmét a Microsoft most a kukába dobta.

A webes alkalmazás már nem is integrálódik a Windowsba, mint eddig, így a Copilotot már nem használhatjuk a Windows 11 beállításainak vezérlésére, és nem is dokkolhatjuk oldalsávként. Ez szó szerint csak egy internetes alkalmazás. A Microsoft még a Copilot billentyűkombinációt is eltávolította ezeken az új Copilot Plus PC-ken, így a Windows gomb + C nem csinál semmit.

A Microsoft eddig nem magyarázta meg, hogy miért alakította át a Copilotot az integrált működésről csak egy webes alkalmazássá, amely már nem tudja vezérelni a Windows beállításait.

A Copilot-élményt a Windowson is egy alkalmazásként fejlesztjük tovább, amely a tálcára lesz kitűzve

- írja a Windows Insider csapat egy friss blogbejegyzésben.

„Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megkapják a hagyományos alkalmazás-élmény előnyeit, beleértve az ablak átméretezésének, mozgatásának és pattintásának lehetőségét.”

Csakhogy ezzel pont a lényegét szüntetik meg az új Copilot-támogatású számítógépeknek, hiszen egy webes appot bármilyen géppel meg lehet nyitni. Az pedig, hogy a gépek kaptak egy dedikált gombot, nagyjából akkora fejlesztés, mint ha tennének rá egy olyan gombot, ami megnyitja mondjuk az Origo oldalát. Persze ez nem lenne egy rossz fejlesztés, de azért forradalminak sem neveznénk.

