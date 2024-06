Ez kell a népnek, nem a mesterséges intelligencia

Most már jó egy éve a csapból is a mesterséges intelligencia folyik, azonban a hihetetlen felhajtás ellenére eddig a legritkább esetben sikerült hasznos és megbízható termékeket létrehozni a segítségével, a nagyközönség egyre nagyobb részéről már kezdenek lepattanni a technológia eladásában érdekelt felek ígéretei. Ebben a környezetben üdítően hatnak az olyan hírek, mikor sikerül egyértelműen valódi és létező problémákra műszaki megoldásokat találni, a legújabb efféle innovációt New York városa jelentette be.

Legutóbbi sajtótájékoztatóján Eric Adams polgármester a város nyilvános vécéi kapcsán tett két bejelentést, egyrészt a nagyközönség örömére fel kívánja újíttatni azokat, másrészt pedig felrakatta a város legtöbb nyilvános illemhelyét a Google Térképre.

Az utóbbit a saját szakállára oldotta meg a város, egyedi réteget készítettek a Google Térképhez, amelyet félévente kívánnak aktualizálni.

A megkönnyebbülést jelentő fejlesztéssel a polgármester javított a mérlegén, a legutóbbi műszaki innovációs kísérletekor robotzsaruval próbált rendet tartani a metróállomáson, ám az alkalmatlannak bizonyult a feladatára, így két hónapnyi tesztelést követően csendben nyugdíjazták.

