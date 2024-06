Régi emlékeket idéz az új Nokia 3210

A HMD Global és a Nokia már egy jó ideje próbál az emberek nosztalgiafaktorára hatni azzal, hogy újra piacra dobja a Nokia slágertelefonjait, amelyek még a mobiltelefonálás hőskorában tényleg óriási népszerűséggel bírtak. Akkorával, hogy az akkor még teljesen Finn tulajdonban lévő céget a legnagyobb mobiltelefongyártóvá emelték és hosszú évekig ott is tartották. Sokan nem tudják, de ez a Nokia már nem ugyanaz a cég, mint például 1999-ben, amikor a BP-t megelőzve a legnagyobb európai cégnek számított.

Ez volt az eredeti Nokia 3210.

Aligha köztudott az is, hogy a cég 1865-ben papírgyártóként indult, de foglalkozott villamosenergia-termeléssel, gumicsizmák gyártásával, és csak a 90-es években fordultak a telekommunikáció felé. Ekkor rövid idő alatt a világ legnagyobbjai közé küzdötték fel magukat olyan legendás telefonokkal, mint például az eredeti Nokia 3210, majd pedig egy, illetve több nagyon rossz döntés következtében a „futottak még...” szintre, vagy annál is alacsonyabbra zuhantak. Ebben komoly része volt a Microsoftnak is, de ez már egy másik történet.