Okos tv-t venne, de nem tudja, milyet? Segítünk!

Az okostelefonok elsöprő sikerét látva a televíziógyártók is úgy döntöttek már jó régen, hogy erre az útra lépnek. Így születtek meg az okos tévé készülékek, azaz smart televíziók, amelyek rengeteget fejlődtek az elmúlt másfél évtized során. Mostani cikkünkben azt tekintjük át, hogy mi is az az okos tv, milyen lehetőségek közül választhat a vásárló, és mire kell figyelni, ha fontosak ezek az intelligens, extra funkciók.

Segítünk, ha okos tévét venne és nem tud dönteni. Fotó: LG

Mitől okos az okos tévé?

Ha egy televízió okos, az azt jelenti, hogy rendelkezik egy saját operációs rendszerrel, ami sok mindenben hasonlít azokhoz, amik például a számítógépeken vagy telefonokon futnak. Ez tehát egy olyan átfogó komplex program, amely hatással van a televízió egész működésére. Egy ilyen, úgynevezett smart platform tehát befolyásolja azt, hogy milyen a kezelőfelület, milyen a vezérlés, illetve, ami a nézők számára általában a legfontosabb, hogy milyen internetes tartalmak, illetve egyéb extra szolgáltatások érhetőek el egy adott televízión keresztül.

Mitől jó?

Az elmúlt 15 év során komoly evolúción mentek az ilyen smart megoldások. A cégeknek ugyanis folyamatosan figyelniük kellett a felhasználói igényeket, és egyrészt ehhez igazították a fejlesztéseket. Emellett természetesen próbáltak olyan újdonságokkal is előállni, amelyek trendteremtőek lehetnek, de ez nem minden esetben jött be. Ma már azért kristálytisztán látszik, hogy mitől lesz jó, felhasználóbarát egy ilyen megoldás.

Jöjjenek a legfontosabb szempontok:

Megbízható : Azaz nem fagy le, nem omlik össze, nem kapcsol ki magától automatikusan a termék.

: Azaz nem fagy le, nem omlik össze, nem kapcsol ki magától automatikusan a termék. Gyors : Kellő sebességgel reagál a távvezérlő segítségével kiadott parancsokra.

: Kellő sebességgel reagál a távvezérlő segítségével kiadott parancsokra. Kényelmes vezérlés : Azaz, hogy mennyire felhasználóbarát a menürendszer és a távirányító.

: Azaz, hogy mennyire felhasználóbarát a menürendszer és a távirányító. Van benne böngésző : Internetes oldalak kereshetőek fel a segítségével.

: Internetes oldalak kereshetőek fel a segítségével. Széles alkalmazáskínálat : A letölthető és telepíthető internetes alkalmazáskínálat egy okos rendszer egyik leglényegesebb pillére. A tapasztalatok alapján ugyanis az emberek e funkciókat igénylik a legjobban. Tehát, hogy nézhessék az online streaming, tévés és sportközvetítő alkalmazásokat. Az alapvető elvárás, hogy e téren ne kelljen kompromisszumot kötni. De ettől függetlenül bizony előfordul, hogy e téren egyes rendszerek problémákkal küzdenek.

: A letölthető és telepíthető internetes alkalmazáskínálat egy okos rendszer egyik leglényegesebb pillére. A tapasztalatok alapján ugyanis az emberek e funkciókat igénylik a legjobban. Tehát, hogy nézhessék az online streaming, tévés és sportközvetítő alkalmazásokat. Az alapvető elvárás, hogy e téren ne kelljen kompromisszumot kötni. De ettől függetlenül bizony előfordul, hogy e téren egyes rendszerek problémákkal küzdenek. Beépített Chromecast: Azok a jó platformok, amelyek támogatják a Google Chromecast technológiáját. Ennek révén a kompatibilis mobil eszközökről egyszerűen átlőhetőek rájuk vezeték nélkül a különféle tartalmak.

Milyen smart tv rendszerek vannak?

Jelenleg több ilyen megoldás közül is lehet választani. Arra is akad példa, hogy egy cég összes termékében ugyanolyan az okos tv rendszer. Illetve az is előfordul, hogy egy vállalat a szortimentjében mixeli ezeket. Ha a globális kínálatot nézzük, akkor rengeteg különféle okostévé rendszer van. Mi így most csak azokat tekintjük át röviden, amelyek a magyarországi modellekben elérhetőek. Természetesen röviden kitérve az előnyökre, valamint hátrányokra.

Tizen Smart TV: Ez a Samsung saját fejlesztésű okostévé rendszere. Minden téren kiváló, gyors, stabil, és hatalmas az alkalmazáskínálata. Így jelenleg ez az egyik legjobb megoldás, és nem véletlen, hogy már feltűnt néhány más márka készülékében is. webOS: Az LG igényei alapján, házon belül készülő smart platform. Szintén kiváló, nincs gyenge pontja! Rendelkezik jó pár hasznos extrával is. Ilyen például a Sportriasztás, ami szól, ha kezdődik a kedvenc csapatunk meccse a tévében. Természetesen az LG okos tv készülékek ezt használják, illetve ma már jó pár más cég televíziójába is bekerült. Így például már létezik olyan Strong televízió, amely ilyen rendszerre épül. A webOS platform egyik nagy előnye, hogy képes együttműködni a mozgásérzékelős távirányítókkal, így nagyon felhasználóbarát módon irányítható. Android TV: A Google által fejlesztett rendszer, amit manapság jellemzően az olcsóbb televíziók használnak. Az alkalmazáskínálata hibátlan, a választék óriási. Azonban lassú, előfordul, hogy lefagy, és nehezen kezelhető. Többek között a Sharp, Blaupunkt, Philips és Xiaomi okos tévék épülnek erre a platformra. Google TV: Az Android TV fejlettebb változata. Annál gyorsabb, stabilabb, és az applikációs kínálat is maradt óriási. Viszont az is tény, hogy a menürendszer nem az igazi, az egész kicsit átláthatatlan, és a vezérlés lehetne egy fokkal kényelmesebb is. Manapság olyan cégek döntöttek a Google TV mellett, mint a Sharp, Panasonic, Sony vagy TCL. Vidaa TV: A Hisense által fejlesztett megoldás a Vidaa TV, amely mostanra már felbukkant olyan más gyártók készülékeiben is, mint a Loewe. A Vidaa TV sajnos az egyik leggyengébb ilyen smart platform jelenleg. Hajlamos belassulni, átláthatatlan, és az alkalmazáskínálat terén is küzd kihívásokkal. Olyan fontos appok hiányoznak belőle, mint a Max (HBO), ami bizony sokak számára komoly problémát okozhat.

Milyet vegyünk?

Az okostévé rendszerek közt a választás elsőre nem tűnik egyszerűnek, de mi a fentiekben igyekeztünk egy kis iránymutatást nyújtani, ami alapján bárki kiválaszthatja, melyiket részesíti előnyben. És az sem feltétlenül biztos, hogy mindenkinek szüksége van ilyen készülékre, hiszen, ha valaki csak tévét nézne, vagy mondjuk valamilyen külső forrásból (Blu-ray, laptop) küldene filmeket a tévére, hogy házimozizzon, esetleg valamilyen konzolt (Playstation, XBOX) használva játszik csak, annak igazából mindegy, milyen okos rendszer van a tévéjén, neki inkább a képminőség számít. Nekik ezt a cikkünket ajánljuk.