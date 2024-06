A kezdetektől fogva hiányzó funkció jön a Play Áruházba

Megdöbbentő belegondolni, hogy lassan tizenhat éve jelent meg az Android első főverziója és az akkoriban még Android Marketnek hívott Play Áruház. Ennyi idő alatt a mobilos rendszer és a piactere is alaposan kiforrtak, de továbbra is vannak olyan apróságok, amelyek akár az első kiadásaikban is benne lehettek volna, de még mindig nem sikerült azokat megvalósítani.

Remek példa jött most erre, a Play Áruház legújabb béta verziójának vizsgálata közben az Android Authority egy új funkcióra lett figyelmes: alapértelmezett beállítások mellett a programbolt a jövőben automatikusan megnyitja majd a telepítésük után az appokat. A változtatás érthető, hiszen az újonnan installált appokat a legtöbb esetben rögtön el is szeretnék indítani a mobilozók, így nincs értelme annak, hogy emiatt újabb koppintást kérjen tőlük a Play Áruház.

A viselkedésbeli változás biztosan nem nyeri majd el az összes mobilozó tetszését, éppen ezért is kikapcsolható lesz a Play Áruház beállításaiban.

Emellett ha aktív az automatikus indítás, akkor az appok telepítésének a megkezdésekor megjelenik egy emlékeztető értesítés a funkció bekapcsolt állapotáról, de nem világos, hogy ez közvetlenül lehetőséget ad-e az éppen installált alkalmazás indításának a kihagyására. Szintén jó kérdés, hogy egyáltalán mikor válhat ténylegesen elérhetővé az automatikus indítás.

