Jön a foci-Eb: megmutatjuk, mire jó a tévéken a sport mód

Van az emberiségnek egy óriási hányada, amely imád a televízióján futballmeccseket nézni. Nem is véletlenül, ugyanis ez fantasztikusan jó szórakozás egyedül, vagy társaságban akár. Tisztában van ezzel jó pár televíziógyártó cég is, és a fejlesztések során nagy figyelmet fordítanak a sportközvetítések, és azon belül is kifejezetten a futballrajongók által támasztott igények kielégítésére. Ezt tökéletesen bizonyítja, hogy számos modellben megtalálható az úgynevezett Sport mód vagy Futball üzemmód. Mostani cikkünkben azt tekintjük át, hogy ez mire jó, miért jó és hol lehet bekapcsolni.

A Sport mód a tévék egyik hasznos funkciója.

Sport üzemmód: ezért érdemes beállítani, erre jó

A sportközvetítésekhez teljesen más beállítások szükségesek, mint a játékhoz vagy filmezéshez. Ezek a funkciók vagy paraméterek egyesével is módosíthatóak, ám amennyiben valaki a Sport módot vagy Futball módot választja ki, akkor ezekkel nem kell egyesével foglalkoznia, hiszen mindezt elvégzi helyette az elektronika.

Persze nem csak focira jó.

Tehát ez tulajdonképpen egy olyan kényelmi funkció, amelynek segítségével egy gombnyomással előhívható az a képi világ, illetve az a hangzás, amelyet az adott cég a lehető legideálisabbnak vél az ilyen típusú tartalmakhoz. És a tapasztalataink alapján sok esetben nem is tévednek, hiszen az ilyen módok beprogramozását hosszas közvélemény kutatás előzi meg. Így a végeredmény olyan lesz, amely a nézők legnagyobb részének tetszik.

Mitől Sport mód a Sport mód?

Most jöjjön a lényeg, tehát, hogy milyen konkrét beállításokat és funkciókat takar mindez.

Kontraszt : A sporthoz a lehető legnagyobb kontraszt dukál, így ez az érték a maximumra vagy annak közelébe van húzva.

: A sporthoz a lehető legnagyobb kontraszt dukál, így ez az érték a maximumra vagy annak közelébe van húzva. Mozgásjavítás : Elsőrendű fontosságú a gyors mozgások lehető legjobb visszaadása. Így a Futball vagy Sport üzemmód esetében aktív az összes létező mozgásjavító eljárás. Ezek között akad olyan, ami a filmeket kicsit szappanopera hatásúvá teszi, ami a filmeknél gond, de itt egyáltalán nem!

: Elsőrendű fontosságú a gyors mozgások lehető legjobb visszaadása. Így a Futball vagy Sport üzemmód esetében aktív az összes létező mozgásjavító eljárás. Ezek között akad olyan, ami a filmeket kicsit szappanopera hatásúvá teszi, ami a filmeknél gond, de itt egyáltalán nem! Nagy fényerő : A megszokottnál magasabb fényerő is a Sport mód sajátja.

: A megszokottnál magasabb fényerő is a Sport mód sajátja. Színhőmérséklet : A filmeknél, sorozatoknál az az ideális, ha a színhőmérséklet meleg, 6500-7000 Kelvin körül alakul. A sportokhoz, pláne a futballhoz vagy a Forma 1-hez jobban passzolnak a hideg, azaz kékesebb, fehéresebb tónusok.

: A filmeknél, sorozatoknál az az ideális, ha a színhőmérséklet meleg, 6500-7000 Kelvin körül alakul. A sportokhoz, pláne a futballhoz vagy a Forma 1-hez jobban passzolnak a hideg, azaz kékesebb, fehéresebb tónusok. Hang: A finom, visszafogott hangzás helyett itt előtérbe helyezik a basszusokat, hogy még markánsabb legyen a közönség morajlása, a labda pattanása, a zajok, a zörejek.

Hogyan érhető el?

Sokan nem is tudnak arról, hogy a televíziójuk rendelkezik ilyen, sport műsorokhoz optimalizált üzemmóddal. Ez a gyártók hibája általában, hiszen gyakran előfordul, hogy eldugják. Vannak akinél az általános menüben kap ez helyet, ott ahol például az okos tv nyelvét lehet beállítani. De emellett arra is akad példa, hogy az előzetesen programozott képi profilok között kap helyet a Sport mód.