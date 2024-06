Jön a budapesti metróba az 5G-s Telekom mobilnet

A Telekom hálózatmodernizációs programjának keretében 2024 végéig az összes budapesti metróvonalon elérhetővé teszi az 5G hálózatot ügyfelei számára. Elsőként július 1-jétől a kisföldalatti vonalán indítja el az 5G szolgáltatást, amelyet 5G-képes készülékkel és mobilinternet-szolgáltatással tudnak igénybe venni az ügyfelei.

A metróvonalak hálózati lefedése összetett és bonyolult folyamat, részben a föld alatti szerelés, részben pedig a korlátozott hozzáférés miatt, hiszen a hálózat kiépítését csak üzemidőn kívül, jellemzően az éjszakai órákban lehet végezni.

„A metróhálózat 5G lefedésével újabb lépést tesz a Telekom azért, hogy az ügyfelek növekvő adatforgalom-igényére 5G szolgáltatás biztosításával válaszoljon, a metróban is. Július 1-jétől a kisföldalattiban utazók számára elérhetővé válik az 5G és a további metróvonalakon is megkezdjük a hálózat modernizálását, melynek eredményeképp idén az M2, M3 és M4 vonalakon is bekapcsoljuk az 5G szolgáltatást” - emelte ki Dr. Taszner István, a Magyar Telekom Mobile Access Tribe Leadje.

Az 5G hálózat igénybevételéhez az 5G lefedettségen túl megfelelő díjcsomag (idén nyáron június 3. és szeptember 15. között egy kampány keretében csak mobilinternet-szolgáltatás szükséges), 5G-képes készülék, és legalább 4G-képes fizikai SIM vagy eSIM is szükséges, amelyről a vállalat weboldalán található bővebb információ. Az aktuális lefedettségről itt tájékozódhatnak az ügyfelei.

