Minél nagyobb a tévé, annál jobb

Kitört a fociláz, a nagy sportesemények környékén pedig jellemzően fellendül a kereslet a televíziók iránt is. De milyen tévét vásárolnának a magyarok, ha nem lennének anyagi korlátaik, és ehhez képest milyen készülékkel rendelkeznek most? Az LG Magyarország egy felmérést készített a magyarok tévévásárlási és -használati szokásairól, amelyből az is kiderül, hogy milyen szempontok alapján döntünk a vásárláskor, és mire használjuk a készülékeinket.

Nem mindegy, mekkora a tévé, de az ára a legfontosabb.

100 és 200 ezer közt választunk tévét a legtöbben

A felmérés válaszadóinak negyede 1-3 éve vásárolta meg jelenlegi televízióját, de közel ennyi (22%) azoknak az aránya is, akik már 3-5 évvel ezelőtt vettek készüléket. A kitöltők egytizede azonban több mint 9 éve vásárolt utoljára ilyen eszközt, 7 százaléknak pedig egyáltalán nincs tévéje. A legutóbb vásárolt televízióját 100 000 és 200 000 Ft közötti áron szerezte be a magyarok 40 százaléka, míg 29 százalék az olcsóbb, 100 000 Ft alatti kategóriából választott. Érdekesség, hogy a kitöltők 1 százaléka 1 000 000 Ft feletti áron vette meg tévéjét. Ezen az árszinten pedig már igen komoly méretű és tudású készülékek találhatóak.

A legfontosabb az ár?

Az LG azt is felmérte, hogy milyen szempontok alapján választunk televíziót. Az ideális készülék kiválasztásakor Magyarországon még mindig a legfontosabb szempontnak az ár bizonyult, amit a funkciók és tulajdonságok, illetve a kijelzőtechnológia követ holtversenyben. A képernyőméret és a márka csak e szempontok után merül fel. A legkevésbé fontos tényező a kitöltők számára a formatervezés és dizájn, ami az utolsó helyre szorult a választási szempontok között.

A legfontosabb az ár!

Az életkor jelentős befolyásoló tényező a választási szempontok tekintetében: a felmérés eredményeiből az látszik, hogy az ár a 30-39 éves korosztály számára a legfontosabb. Az 50-59 éves korosztály számára bár szintén az ár a legfontosabb, de ez sokkal kevésbé hangsúlyos, mint bármely más korosztályban – ebben a korcsoportban minden más életkorhoz képest fontosabb szempont a készülék márkája. A válaszadók 7 százalékának saját bevallása szerint egyáltalán nem számít a márka, elvből nem vásárolnak tévét.