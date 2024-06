Erre kell figyelni tévé vásárlás során

Egyáltalán nincs könnyű dolga annak, aki televíziót akar vásárolni. A piac hatalmas, a kínálat óriási, a gyártók termékeikkel próbálnak minél szélesebb vásárlói réteget lefedni. Ebből fakadóan az egyes készülékek tudásukban és árukban is eltérőek lehetnek. Mostani cikkünkben azt tekintjük át, hogy mire érdemes ügyelni, ha valaki tévé vásárlás előtt áll. Tehát, hogy milyen modellek közül lehet választani, és hogy mik a legfontosabb paraméterek.

Az OLED tévék nyújtják a legszebb képet de sajnos ezek a legdrágábbak is.

OLED tv, QLED tv, LED tv?

A gyártók állandóan keresik az új utakat, és többféle technológiára építve kínálnak már televíziókat. Jöjjenek ezek közül a leggyakoribbak, a legfontosabb előnyökkel és hátrányokkal.

OLED tv: Az OLED tévék színei a legszebbek, és a kontrasztja is ezeknek a legjobb. Viszont cserébe e készülékek meglehetősen drágák.

Neo QLED: A fejlett Mini LED háttérvilágítással megtámogatott kvantumpontos QLED, azaz NEO QLED televíziók legnagyobb előnye a hatalmas, gigantikus fényerő. Ennek köszönhetően világos, napfényes szobában is gyönyörű marad a képük. A HDR filmek, videók és játékok pedig ezen néznek k ia legjobban. A Mini LED-es QLED tévék képe szintén fantasztikus, de sajnos ez az árukon is meglátszik.

QLED: Árulnak hagyományosabb, és olcsóbb kvantumpontos LCD televíziókat. Ezek az úgynevezett QLED tévék. Ezek tehát kedvezőbb áron vásárolhatóak meg, viszont a fényerejük és a kontrasztjuk nem olyan jó, a színeik nem annyira markánsak.

LED tv: LED tv-nek nevezik a legalapszintűbb, legkorszerűtlenebb technológiára épülő, teljesen hagyományos LCD tévéket. Szóval bár a név utal rá, arról szó nincs hogy minden egyes képpont mögött egy-egy LED lenne. Olyan is van: azok az úgynevezett Micro LED tévék, amelyek képminősége tökéletes, ám halálosan drágák.

Képméret

Ez a centiméterben vagy inchben (collban, hüvelykben) megadott mutatószám arról szolgáltat információt, hogy milyen nagy a készülék kijelzőjének átlója. Ez az érték a legtöbb esetben megjelenik a termék nevében is, így például a Samsung QE55Q80BATXXH típusjelzésű modellen látszik, hogy egy 55 inches, azaz 139 képátlójú készülékről van szó.

Illetve természetesen így is rá lehet keresni egy kívánt termékre az interneten. Tehát ha például valaki azt írja be a Google-ba, hogy "samsung smart tv 82 cm", akkor jó eséllyel meg fognak jelenni a 32 hüvelykes Samsung okostévék az interneten.

Felbontás

A képpontban vagy pixelben meghatározott érték azt mutatja meg, hogy egy-egy televízió milyen részletesség megjelenítésére képes. Mivel ez elég bonyolult lenne, ezért a leggyakoribb változatokhoz külön megnevezés is társul. Jöjjenek most ezek, hiszen a felbontás az egyik igen lényeges tényező a képminőséget illetően.

8K: A 8K felbontású, azaz 7680 × 4320 képpontos kijelzőjű televíziók jelentik a csúcsot. A technikai kihívások miatt nem sok gyártó kínál ilyen szuperinnovatív televíziókat, de azért akad néhány. E modellek elterjedését nehezíti, hogy az extrémen nagy felbontás meglehetősen drága, és kevés az olyan tartalom, amivel ki lehetne használni az ebben rejlő lehetőségeket.

4K: A 4K jelenleg a legelterjedtebb felbontás a televíziók hatalmas univerzumában. Hiszen a legtöbb új modell ilyen, tehát 3840 x 2160 képpontos képernyőt tartalmaz. A meglátásunk szerint a 4K megfelelő részletességet kínál, nincs nagyon hiányérzete az embernek, ha azért van ennél már jobb is.

Full HD: A Full HD felbontás 1920 x 1080 pixelt jelent, ami a 4K negyede. Ez már szemmel látható különbség, azaz a Full HD televíziók képminősége érezhetően nem olyan jó.

HD: A HD pedig még ehhez képest is visszalépés. Hiszen ez a terminus az 1260 x 720 képpontos felbontást jelenti. E modelleknél a kép élessége kifejezetten gyenge, viszont tény, hogy az ilyen készülékek a legolcsóbbak.