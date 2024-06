Milyen az ideális tv méret? Mekkora tévét érdemes választani?

A felbontás sokat számít.

Azonban léteznek ennél kisebb felbontású, úgynevezett Full HD-s, tehát 1920x1080 képpontos televíziók is, igaz már egyre kisebb számban. Ezeknél értelemszerűen távolabb kell ülni a képernyőtől ahhoz, hogy ne érezze a néző problémásnak az élességet. Emiatt aztán a Full HD tévék esetében 1,5-tel kell elvégezni a szorzást, hogy megkapjuk a minimális nézési távolságot. Ebből fakadóan ez esetben egy 55 hüvelykes (139 cm képátló) készüléknél már 210 centiméter.

A nagyobb a jobb?

A mi személyes tapasztalatokon alapuló véleményünk az egyébként, hogy érdemes minél inkább megközelíteni a minimális nézési távolságot. Így ha van lehetőség nagyobb készüléket vásárolni, akkor azt kell megvenni!

Hogy kell elhelyezni?

Sokan nem figyelnek oda arra, hogy hogyan is helyezik majd el a készüléket, pedig érdemes erre is ügyelni. A legideálisabb, ha szemmagasságban van a termék, és pontosan szemben ül az ember a képernyővel. Már rövid távon is meglehetősen fárasztó, ha forgatni kell a fejet, vagy erőltetetten felfelé, illetve lefelé nézni.

Egy szó, mint száz, az optimális tv méret megtalálása is nagyon fontos egy televízióval kapcsolatos vásárlási döntés meghozatala során. A nézési távolság meghatározása is létfontosságú épp úgy, mint a tv ideális elhelyezése.

Fontos a pozicionálás is.

Emiatt aztán ismét csak azt tudjuk hangoztatni, hogy nem szabad első benyomás alapján készüléket választani. Muszáj nagyon alaposan átgondolni mindent, a felbontást, a tv méretét, a tv ideális elhelyezését és a képátló nézési távolságát egyaránt. Ehhez pedig igen sokat számít, ha valaki elmegy, és élőben is megtekinti a kinézett modellt, mielőtt megvásárolja.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!