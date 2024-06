Sokkal jobb lett a WhatsApp videócsevegése

Az elkövetkező hetek során jelentős funkcionális fejlesztések válnak mindenki számára elérhetővé a Meta által birtokolt WhatsApp csevegőszolgáltatásban, a számítógépes és a mobilos alkalmazásai is jelentős csoportos videókonferenciázási újításokat kapnak.

Három fontos és kényelmes újítás érkezik egy füst alatt a WhatsApp csoportos videócsevegési funkciójába

Fotó: WhatsApp

„A WhatsApp Hívás funkcióját 2015-ös megjelenése óta folyamatosan fejlesztettük a csoportos hívások, a videohívások és a többplatformos támogatás bevezetésével.

A mai napon számos olyan frissítést mutatunk be, amelyek révén a hívások még gazdagabb és jobb funkciókat fognak kínálni a különböző készülékeken. Ezeket az elkövetkező néhány hétben fogjuk bevezetni:

Képernyőmegosztás hanggal: Ideális közös videónézésre – a képernyőd megosztásakor most már a hangot is megoszthatod.

Még több résztvevő: Most már akár 32-en is részt vehetnek a videohívásokban, bármilyen készülékről.

Beszélő reflektorfényben: Az éppen beszélő személy automatikusan kiemelten, első helyen jelenik meg a képernyőn, így könnyen látható.

Emellett továbbra is töretlenül dolgozunk a hang- és videóminőség fejlesztésén, hogy tisztább hívásokat élvezhess, bárhol is legyél. A közelmúltban bevezettük az MLow kodeket, amely javítja a hívások megbízhatóságát. A mobilkészüléken indított hívások során jobb zaj- és visszhangszűrés tapasztalható, így könnyebben bonyolíthatók hívások zajos környezetben, a videohívások pedig magasabb felbontásban élvezhetők a gyorsabb kapcsolattal rendelkezők számára. Összességében tisztább a hangzás, még akkor is, ha a hálózati kapcsolatod gyenge, vagy ha régebbi készüléket használsz” – olvasható a szolgáltatás közleményében.

