Wimbledon 2024: Mesterséges intelligencia segíti a teniszrajongókat

A teniszrajongók egy új, mesterséges intelligenciával működő eszköznek köszönhetően azonnal értesülhetnek az idei Wimbledon 2024 teniszbajnokság legfrissebb eseményeiről.

A hivatalos Wimbledon applikációban is elérhető a Catch Me Up eszköz.

A torna szervezője, az All-England Lawn Tennis Club (AELTC) bemutatta az IBM Watsonx generatív AI-platformja által működtetett új Catch Me Up eszközt, amellyel a rajongók közelebb kerülhetnek minden mérkőzéshez - még akkor is, ha nem a tornán vannak. A Catch Me Up a Watsonx generatív mesterséges intelligenciáját használja, hogy a Wimbledon.com weboldalon vagy a mobilalkalmazásban elérhető „kártyák" formájában játékos-alapú frissítéseket készítsen, amelyek rövid kommentárokkal szolgálnak a július 1-jén kezdődő bajnokság során elért eredményekről.

Wimbledon rajongótábora óriási

A világ minden tájáról 650 millió rajongó foglalkozik valamilyen módon Wimbledonnal a torna alatt. Néhány érdekesebb vagy kevésbé hírértékű történet azonban gyakran kimarad a hírekből és a közvetítésekből, különösen a torna első napjaiban, egyszerűen azért, mert rengeteg minden történik ekkor még egyidőben.

Kevin Farrar, az IBM UK Sport Partnerships vezetője elmondta, hogy a modell képes a megbízható „strukturált” versenyadatokat a „strukturálatlan”, külső forrásból származó adatokat együtt felhasználni, hogy a lehető legpontosabb összefoglalókat állítja össze a felhasználók számára.

A Catch Me Up-hoz használt modellt speciálisan kiképezték a wimbledoni hangnemre is (például „úriemberek" és „hölgyek" kifejezéssel jelölik a férfi és női indulókat).

Ez pedig egy kis kedvcsináló videó az idei tornához: