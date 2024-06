A Windows 11 óriási hibájához érkezik javítás

A május második felében történt bejelentése óta forrtak az indulatok a Windows 11-be érkező Recall funkció kapcsán. Ez kizárólag a Copilot+ PC matricás számítógépeken lesz elérhető a jövőben, a segítségével olyan három hónapra visszamenően, képernyőképekkel illusztrált formában át lehet majd tekinteni a számítógépen elvégzett szinte összes tevékenységet.

A Windows 11 új, Recall funkciója a ludas.

Fotó: Rui Silvestre / Unsplash

Nyitott kérdés, hogy ennek mennyi gyakorlati értelme és haszna van, azonban arra fény derült a jelenleg elérhető implementációjának átvizsgálásakor, hogy a Microsoft egyáltalán nem gondolta át a Recall adatvédelmi aspektusát. A messze legnagyobb problémának az bizonyult, hogy a számítógépre került kémprogramok egyszerűen ellophatták volna az adatbázisfájlt, amiben a Recall tárolja a mentett adatokat, ami teljesen új szintre emelte volna a számítógépezés biztonsági kockázatait a felhasználók számára.

Megnézhette volna a kémkedő fél, hogy az elmúlt hónapokban egész pontosan mit tett az áldozata a számítógépén.

Emellett ha többen is használnak egy PC-t, akkor egymás után is kémkedhettek volna a számítógépezők, még akkor is, ha különálló és jelszóval védett fiókokat használnak.

A Windows 11 egy kicsit megint biztonságosabb lesz

A Microsoft pénteken bejelentette, hogy a Recall általános elérhetővé tétele előtt orvosolni fogja az összes jogos adatbiztonsági problémát. Ennek keretében elsőként is az eredeti ötlettől eltérően a Recall nem lesz gyárilag aktív, hanem a PC beállításakor eldönthetik majd a felhasználók, hogy egyáltalán bekapcsolják-e.

Ami ennél sokkal fontosabb, hogy a Windows Hello hitelesítési rendszeren keresztül a Recall összes adatállománya külön titkosításra kerül. Részben emiatt a Recall kezelőfelületének elindításakor jelszót, PIN-t, biometrikus azonosítás követel majd a Windows.

A most bejelentett változtatások látszólag orvosolják a Windows 11 emlékezőtehetségével kapcsolatos legnagyobb adatvédelmi aggodalmakat, az esetek többségében képesek lehetnek megvédeni a Recall által mentett adatokat a kémprogramok üzemeltetőitől, továbbá a PC más felhasználóitól.