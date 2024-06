A YouTube harcot indított a VPN-ek ellen

Úgy tűnik, hogy a YouTube határozottan fellép azokkal a prémium előfizetőkkel szemben, akik VPN (virtuális magánhálózat) segítségével próbálnak más országokban olcsóbb előfizetési díjakhoz jutni.

Ezen a héten számos felhasználó a Redditen fejezte ki csalódottságát, miután Prémium-csomagjukat törölték, mert VPN-t használtak az előfizetés megvásárlásához a kijelölt régión kívül.

A VPN-eket általában a felhasználók adatainak védelmére és a kibertámadások megelőzésére használják, de elrejthetik a felhasználó IP-címét is, amely egy adott földrajzi helyhez köthető. A VPN-ek egy adott származási országot is megjeleníthetnek, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy úgy tűnjön, mintha egy másik országban lennének, ahol a YouTube Premium olcsóbb lehet.

A vállalat megerősítette a TechCrunchnak, hogy képes felismerni, ha egy előfizető hazudik a regisztrációs országáról, és a rendszer felszólítja a felhasználót, hogy frissítse számlázási adatait.

Annak érdekében, hogy a legpontosabb tervezeteket és ajánlatokat nyújthassuk, olyan rendszerekkel rendelkezünk, amelyek segítségével meghatározhatjuk a felhasználóink országát

- közölte a YouTube szóvivője.

„Azokban az esetekben, amikor a regisztrációs ország nem egyezik azzal, hogy a felhasználó hol lép be a YouTube-ra, arra kérjük a tagokat, hogy frissítsék számlázási adataikat az aktuális lakóhelyük szerinti országra."

A vállalat azonban nem kívánt nyilatkozni a törlésekről. A Google ügyfélszolgálati ügynöke viszont azt mondta a PCMagnak, hogy a YouTube „kezdeményezte a prémium tagságok törlését azon fiókok esetében, amelyeknél hamisított regisztrációs országadatokat azonosítottak". Az ügynök azt is elmondta, hogy a törlési hullám nemrég kezdődött, és hogy a szabályt megszegő felhasználók e-mailben és az alkalmazáson belül is értesítést kapnak arról, hogy a csomagukat törölték.

Az akció egyébként egy évvel azután kezdődött, hogy a YouTube megemelte az amerikai előfizetések árát, aminek következtében a Premium csomag ára magánszemélyek számára havi 12 dollárról 14 dollárra emelkedett.