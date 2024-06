Nagy kényelmi fejlesztést kap az okostévés YouTube

Több jelenséggel is képesek bosszantani a tévécsatornák és az internetes videószolgáltatások a nagyközönséget, az egyik folyamatosan visszatérő problémát a nézett tartalmak hullámzó hangereje jelenti. Ennek során a mozgóképek néha érthetetlenül halkak, máskor bosszantóan hangosak, így a nézők kénytelenek folyamatosan állítgatni a hangerőt.

A YouTube mobilappjaiba az ősz végén megérkezett a problémát ideális esetben teljesen megoldó, automatikus hangerőkiegyenlítési funkció, ráadásul alapértelmezetten be van kapcsolva, ami előzékeny volt a szolgáltatás részéről. Aki meg szeretné nézni, hogy aktív-e a funkció a mobileszközén, az egy videó lejátszásának elindítását követően koppintson a mozgókép jobb felső sarkában lévő fogaskerék ikonra, a megjelent menüben válassza a További beállításokat, a megjelent almenüben pedig keresse a Hang stabilizálása billenőkapcsolót.

Most ugyanez a hangerőkiegyenlítési funkció végre a Google TV és az Android TV rendszerű okostévékre is befutott, a jelek szerint a YouTube okostévés appjának 4.40.303-as verziójától kezdve érhető el. A mobilappokhoz hasonlóan ebben is alapértelmezetten aktív a hang stabilizálása, így elméletileg semmit sem kell tenniük a készülékeket használóknak.

