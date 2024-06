Új ász érkezett a zajszűrős fejhallgatók piacára

Az alaposabb beállításokat Sonos alkalmazásban ejthetjük meg. Itt be- és kikapcsolhatjuk a térbeli hangzást és beállíthatjuk a mély és magas hangok szintjét, a balanszot, de még egy Loudness beállítás is van itt, amely a basszus és a magas hangok erősítésére szolgál alacsony hangerőnél vagy pedig arra, hogy egy techno-buliban érezzük magunkat, ha magasabb hangerőn használjuk.

Zajszűrős élmények

A Sonos Ace összesen nyolc mikrofont használ - négyet mindkét oldalon -, amelyek az ANC-t és a tiszta hangminőséget biztosítják a hívások alatt. Ennek fokozatait nem tudjuk állítani, nem olyan kifinomult ez a rendszer még, mint mondjuk a Samsung Galaxy Buds 2 Pro esetében. Jól működik, de valójában nem szűri ki teljesen a külvilág zajait, inkább csak eltompítja őket. Intelligens rendszere sincs még, tehát nem ismeri fel, ha valamilyen zajt érdemesebb lenne átengednie és azt sem, ha mi kezdünk el beszélni, de ez csak az első ilyen terméke a gyártónak, szóval lesz ez még jobb is.

Hang

Ezzel el is érkeztünk a teszt igazi teszt részéhez, hiszen mégiscsak egy fejhallgatóról beszélünk, így elég fontos dimenzió az, hogy hogy is szól. Ezen a területen nem okozott csalódást a Sonos Ace. Sokoldalú darabnak tűnik, mert kipróbáltuk mindenféle zenével és forrással és elég jól teljesített. Mobilról, iPadről és laptopról is használtuk vezeték nélkül, még egy kis mozit is néztünk vele, majd pedig lemezt hallgattunk egy erősítőre vezetékkel csatlakoztatva és egyszer sem volt vele gond.

Letisztult, egyszerű kezelőszervek, mégis mindent tudnak.

A mobil eszközökön Tidal volt a forrás és itt tényleg remek hangminőséget produkált a füles jazz és rockzenén egyaránt, de az igazi kedvence az elektronikus zene volt. A Daft Punk lemeze szinte kiugrott a fülesből tényleg öröm volt hallgatni. Aztán amikor elkezdtük nézni a Sólyom végveszélyben című filmet, igazi csodában volt részünk. Aki ismeri ezt a filmet, az tudja, hogy elég sok akció van benne a legkülönfélébb zajokkal, lövésekkel, itt-ott gellert kapó golyókkal, amik egy komoly házimozi rendszert is keményen megdolgoztatnak. És emellett a film zenéje is egy csoda (természetesen Hans Zimmer írta). Nos a Sonos Ace, ha nem is szólt úgy, mint egy 14.4-es házimozi hangrendszer, tisztességesen odatette magát és nagyon élvezhetően adta át a film hangulatát még egy kis térhatással is sikerült fűszereznie azt. Teljesen meggyőzően mutatta be azt, hogy bizony lehet még élvezhetően mozizni azután is, miután az egész család lefeküdt aludni.