Így készíthetünk egészséges és finom ételeket airfryer segítségével

A konyhai eszközök egy viszonylag új generációját képviselik a forrólevegős sütők, az úgynevezett airfryerek. Vagy előnyük, hogy egy kompakt házba zárva lehet velük sült és főtt ételeket készíteni – újabban grillezni is – és így kevesebb helyet foglalnak, kisebb rumlit csinálnak, mint ha a tűzhelyen és a sütőben sütnénk, nem is beszélve arról, hogy a beépített szűrőrendszereik segítségével jelentősen csökkentik sütési folyamat közben a levegőbe kerülő illatrészecskéket is. Sok készülék rendelkezik még automatikus sütési programokkal is, amelyek segítségével az egészséges és ízletes ételek elkészítése soha nem volt ilyen egyszerű és gyors. Mi most a Tefal EY905B10 Dual Easy Fry and Grill készüléket kaptuk meg egy kis főzőcskézésre, lássuk, hogy teljesített!

A Tefal airfryer akár a konyhán kívül is remekül működhet!

Dizájn és kialakítás

A Tefal EY905B10 minimalista és modern dizájnnal rendelkezik, amely bármely konyhapult éke lehet. Mérete elég robosztus, így inkább egy nagy konyhában mutat jól, de ha valaki nem akar sütőt telepíteni a konyhájába, akkor ez a készülék lazán kiválthatja azt, így tulajdonképpen helyet is spórolhatunk vele. A belső kapacitása szintén elég nagy, így akár egy család számára is elegendő mennyiségű ételt készíthetünk vele. Az első, ami rögtön feltűnik, ha ránézünk az az, hogy két fiókot is tartalmaz, egy nagyobbat és egy kisebbet, így többféle ételt is készíthetünk benne, vagy akár csak egy kisebb adagot, ha mondjuk egyedül szeretnénk enni. A digitális vezérlőpanel egyszerűen használható, és a különböző funkciók könnyen elérhetők rajta és mindkét fiókot egymástól függetlenül kezelhetjük vele.

Funkcionalitás és teljesítmény

Az EY905B10 két fő funkciót kínál: airfryer és grill is van benne. Az airfryer technológia lehetővé teszi az ételek egészségesebb elkészítését minimális olaj használatával, miközben kívül ropogós, belül pedig puha textúrát biztosít. A grill funkció kiválóan alkalmas húsok, zöldségek és más grillezett ételek elkészítésére.

Egy jó adag sült csirkeszárny elkészítéséhez például nincs jobb eszköz ennél.

A készülék több előre beállított programmal rendelkezik, beleértve a sült krumpli, hús, hal programjait. Ez nagyban megkönnyíti a különböző ételek elkészítését, hiszen csak ki kell választani a megfelelő programot, és a készülék automatikusan beállítja a hőmérsékletet és az időtartamot. Emellett természetesen lehetőségünk van manuálisan beállítani a programokat. Ez jól jöhet, ha olyan ételt készítenénk, ami nincs benne az előre beállított funkciók közt, de akkor is, ha nem vagyunk elégedettek az automata programokkal és mondjuk szeretnénk egy kicsit ropogósabbra sütni a sült krumplinkat.