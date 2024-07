Mi az a CrowdStrike és mi köze a mai globális informatikai összeomlásokhoz?

A CrowdStrike Holdings, Inc. egy amerikai kiberbiztonság-technológiai vállalat, amelynek székhelye a texasi Austinban található. Felhőalapú munkaterület-védelmet és végpontbiztonságot, fenyegetés-felderítést és kibertámadás-reagálási szolgáltatásokat nyújt. A vállalat részt vett több nagy horderejű kibertámadás kivizsgálásában és elhárításában a szoftvereivel melyek segítenek a cégeknek az informatikai környezetek biztonságának kezelésében.

Ma a CrowdStrike rendszereiben jelentős összeomlást tapasztaltak, amelyet a Falcon Sensor rendszerének egyik frissítéssel kapcsolatos problémája okozott. Ez a rendszer a felhőtechnológiát használó kibertámadások detektálására és megállítására szolgál. A CrowdStrike jelenleg a frissítés globális visszaállításán dolgozik.

A cég egyik legnagyobb ügyfele a Microsoft, amely ma az Azure felhőszolgáltatást és a Microsoft 365 alkalmazáscsomagot érintő problémákról számolt be és a szakértők szerint ez a két eset összefügg, és ezek okozták a mai globális internetes összeomlást, melynek során számos különböző weboldal leállt, repülőgépek nem közlekedtek, és a televíziós stúdiók is szüneteltették adásaikat. Ez a globális üzemzavar jelenleg is tart és még mindig nem tudni, hogy hová fog kifutni, vagy, hogy mikor állnak helyre a rendszerek.

Hivatalos információk sajnos még mindig nincsenek arról, hogy ez az összeomlás hogyan és miért következett be, de a kiberbiztonsági szakértők szerint a CrowdStrike-nál történt frissítési probléma volt felelős azért is, hogy a Windows-rendszerek világszerte összeomlottak, a laptopok pedig sok helyen a „kék halál " néven ismert hibaképernyőt mutatták.

Ez ráadásul már azután történt, hogy a Microsoft közölte, hogy felhőszolgáltatásai nagyrészt helyreálltak, miután az Egyesült Államokban a felhőalkalmazásait érintő kisebb kiesés történt, és nem világos, hogy ez a kiesés kapcsolatban állt-e a CrowdStrike frissítésével.

A globális kiesés jól mutatja, hogy a kiberellátási lánc egyetlen hibapontja milyen hatalmas hullámhatásokat okozhat világszerte.