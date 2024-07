Érdemes telepíteni a szoftverfrissítéseket?

A CrowdStrike incidens azt bizonyítja, hogy elég az eszközöknek csak egy kis százalékát offline állapotba juttatni ahhoz, hogy jelentős globális incidens történhessen. A Microsoft közlése szerint 8,5 millió eszköz volt érintett - és ez csak egy óvatos becslés, ami az összes PC-s eszköz 0,5-0,75%-át teszi ki. Azonban ebbe a kis százalékba beletartoznak azok az eszközök is, amelyeket folyamatosan, biztonságosan kell működtetni, mivel létfontosságú részei kritikus szolgáltatásoknak, az ezeket üzemeltető vállalatok éppen ezért telepítik a biztonsági frissítéseket és javításokat, amint azok elérhetővé válnak. Ennek elmulasztása viszont súlyos következményekkel járhat, melyek miatt megkérdőjelezhetővé válik a szervezet hozzáértése a kiberbiztonsági kockázatok kezeléséhez.

Ahol számítógép van a világon, ott jellemzően Windows is jelen van

Fotó: Windows / Unsplash

A Windows környezet elterjedtsége a világon annyira széleskörű, hogy a különféle alkalmazói szoftverek ügyfelei is számos országból, vállalatból kerülnek ki, és mindenhol milliós, százmilliós méretű a felhasználói bázis. Ahol az informatikai infrastruktúra nem sokféle, csekély a diverzitás, ott egyetlen műszaki incidens is globális szintű biztonsági problémákhoz, világméretű szolgáltatás kimaradásokhoz vezethet, ahogy most például a repülésirányításnál is láthattuk. Sok érintett szervezetnél látványosan hiányzott a vészhelyzeti terv, tovább súlyosbítva a helyzetet.

Frissítsünk vagy inkább ne?

A kockázatok ellenére a digitális életünk védelmének egyik leghatékonyabb eszköze, ha naprakészen tartjuk a szoftvereinket. A legfontosabb, hogy a frissítések segítenek növelni saját magunk (és a vállalatunk) biztonságát. Azonban figyeljünk arra, hogy a frissítéseket mindig hivatalos forrásból, ne pedig kéretlen e-mailben kapott linkeken keresztül vagy felugró hirdetésekre kattintva töltsük le.