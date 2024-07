Erősek az új Honor mobilok kamerái, és már úton van az új hajlítható telefonjuk is

A HONOR 200 Pro 137-es összpontszámot ért el a DXOMARK rangsorában, ezzel a 2. helyet szerezte meg a szegmensében. A HONOR 200 Pro a portréfotózás terén is erős, amit a megbízható autofókusz, a pontos, célzott expozíciónak és a meglehetősen széles dinamikatartomány segít. A DXOMARK szerint legfontosabb és legkiemelkedőbb tulajdonságai a következők:

Fejlett autofókusz: Az egyik legjobb autofókusz-teljesítményével a felhasználók tűpontos precizitással örökíthetik meg pillanataikat.

Kiváló minőségű zoom: A készülék kiváló zoomolási képességekkel rendelkezik, így 100 mm feletti tartományban is kiváló minőségű képeket készít.

Pontos expozíció és részletmegőrzés: A HONOR 200 Pro pontos expozícióval és kivételes részletességgel készít képeket, még kihívást jelentő fényviszonyok mellett is.

A HONOR 200 130-as összpontszámot ért el, és ezzel a 4. helyet szerezte meg a kategóriájában. A DXOMARK szerint a legfontosabb jellemzők a következők:

Pontos célpont expozíció: Széles dinamikatartomány biztosítása a legtöbb körülmények között

Stabilizálás mozgó videókhoz: A hatékony stabilizálásnak köszönhetően a HONOR 200 kiválóan alkalmas remek minőségű videók rögzítésére, még mozgás közben is.

Kiváló minőségű zoom: A teleobjektív kamera kiváló zoomolási képességeket biztosít, így garantálva a távoli alanyok részletes és tiszta megörökítését.

Újabb rekorder jön

Közben még javában az európai és a magyar polcokon a világ legvékonyabb és legkönnyebb hajlítható telefonja, a HONOR Magic V2, Kínában már meg is jelent a V3 sorozat.. Új rekordot állít fel a legvékonyabb hajlítható készülékek között: összecsukva csupán 9,2 mm vastag. Emellett 226 grammos tömege még sok más hagyományos csúcskategóriás okostelefonnál is könnyebbé teszi. Újonnan továbbfejlesztett harmadik generációs szilícium-szén akkumulátort kapot, amely nagy, 5150mAh-s kapacitású. Támogatja a 66W-os vezetékes gyorstöltést és az 50W-os vezeték nélküli gyorstöltést is. A HONOR Magic V3 sorozat a Falcon kamerarendszerrel és az AI mozgásérzékelős rögzítéssel, továbbá periszkópos teleobjektívvel rendelkezik. A HONOR Magic V3 50 MP-es széles látószögű kamerát kínál, a legnagyobb, f/1.6-os rekeszértékkel a hajlítható telefonok között. Emellett rendkívül vékony és könnyű váza ellenére periszkópos teleobjektív kameramodult tartalmaz, amely akár 100-szoros zoomolásra is alkalmas.A HONOR Magic V3 széria Kínában már kapható, hamarosan pedig Európában, így Magyarországon is megjelenik a vállalat sajtóközleménye szerint.