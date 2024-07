Megint bünteti Európát a Facebook

Nem tetszenek az amerikai techcégeknek az Európai Unió tagországaiban alkalmazandó komoly magánszféravédelmi törvények, így egymás után döntenek úgy, hogy a szabályozásokat potenciálisan sértő technológiáikat egyelőre inkább megvonják a tagállamok lakóitól.

Az európai szabályok nagyon zavarják az amerikai cégeket

Fotó: Shutterstock

Az ügyben legutóbb az Apple okozott csúnya meglepetést az európaiaknak, a megfelelő termékein az ősszel debütáló Apple Intelligence mesterséges intelligenciás szolgáltatások egyelőre nem lesznek elérhetőek az EU-tagállamokban élők számára, mert a működésük potenciálisan sértheti a digitális piacokról szóló jogszabályt.

Most ugyanezzel állt elő a Meta is, állítása szerint a „kiszámíthatatlan jogszabályi környezetű” EU kivételével a következő hónapokban az egész világon megkezdi majd az új generációs Llama mesterséges intelligenciás modelljének bevezetését. Ez abban tér el a fundamentálisan a jelenlegi verziótól, hogy többféle típusú információval tud dolgozni, szöveg mellett például a felhasználók képeit, videóit, hangfelvételeit is képes értelmezni.

A Meta már így is bajban van Európában, jelen formájában potenciálisan törvénysértő lehet a fizetős Facebook.

