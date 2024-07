Két évad után vége a Halo tévésorozatnak

Megtört a videójátékok sorozatos feldolgozásain ülő átok, a The Witcher még csak részben, majd a bomba sikerré vált The Last of Us és a héten Emmy-díjakra jelölt Fallout megmutatták, hogy szakértő kezekben lehetséges a széles tömegek számára élvezhető adaptációkat készíteni az efféle alapanyagokból.

Nem sikerült két évad alatt sínre tenni a Halo tévésorozatos feldolgozását

Fotó: Szabó Adrienn / Paramount+

Ettől függetlenül a nagy költségvetés továbbra sem garancia a sikerre, a Paramount+ szolgáltatásban 2022 márciusában debütált Halo-sorozat nem tudott slágerré válni. A Microsoft ikonikus játéksorozatának feldolgozásával nehezen tudott mit kezdeni az alapanyagot nem ismerő széles közönség, mindeközben pedig a széria rajongói a sztoriban lévő lyukak és a karakterek eltérő ábrázolása miatt kritizálták.

A problémák ellenére nem lett borzasztó a széria, azonban a Paramount+ két évad után bejelentette a búcsút, nem tart igényt a harmadik évadra. Ettől függetlenül ha akad érdeklődő, akkor más szolgáltatásban vagy csatornán folytatódhat a show, de jó kérdés, hogy erre mennyi reális esély van.

A sorozat rajongói jobban teszik, ha nem fűznek sok reményt a Halo tévésorozat feltámasztásához.

Nemrégiben kiderült, hogy következő körben a Tomb Raider csatlakozik a sorozatos feldolgozást kapó videójátékokhoz. Lara Croft kalandjaiból már több film is készült, azonban nagy siker semelyik sem lett. Érdekességként az Alicia Vikander főszereplésével készült legutóbbi próbálkozásban Walton Goggings is szerepet kapott, őt most jelölték Emmy-díjra a Falloutban nyújtott alakításáért.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!