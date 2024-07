Lefújták a Horizon Zero Dawn tévésorozatot

Borzasztó hírt kaptak az eredetileg PlayStation-exkluzívan szánt, de mára számítógépekre is kiadott Horizon játéksorozat rajongói, a Netflix mégsem fogja elkészíteni a Zero Dawn tévésorozatos adaptációját, vagy legalábbis egyelőre teljes mértékben leállította a projektet. A feldolgozás elkészítését még 2022-ben jelentette be a Sony, miután úgy döntött, hogy ideje a tévéképernyőkre vinnie a legsikeresebb játékszériáit.

A Netflix nem volt hajlandó érdemi tájékoztatást adni a helyzet kapcsán, továbbá hírünk írásáig a Sony sem reagált a sajtó megkereséseire. Viszont nagyon úgy tűnik, hogy személyi probléma áll a háttérben, a Rolling Stone a napokban közölt egy cikket, miszerint a szériáért felelős Steve Blackman showrunnert komoly panaszok érték, a szintén Netflixre készült Az Esernyő Akadémia (The Umbrella Academy) sorozat stábjának tizenkét tagja is megfélemlítő, manipulatív, megtorló viselkedéssel vádolta meg.

A források szerint az ellene felhozott vádak miatt a Netflix úgy döntött, hogy nem kíván többé együtt dolgozni a férfival, ennek pedig áldozatul esett mindkét a vállalat számára készülő sorozata, a Horizon Zero Dawn feldolgozása, továbbá az eredeti ötlet alapján elkészíteni kívánt Orbital.

