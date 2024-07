Huawei Watch Fit 3: hibátlan ár-érték arányú okosóra, elviselhető kompromisszumokkal

A legnagyobb bírálat, ami a Huawei Watch Fit 3-at érte a megjelenése óta, hogy nagyon hasonlít az Apple Watchra. A gyártó minden bizonnyal túl fogja élni ezt, és úgy vettem észre, nagyon vehemensen sehol nem tagadták, cáfolták ezt. Mivel a Watch Fit sorozat előző tagjai teljesen más kialakítást kaptak, még akár némi szándékosságot is gyanítok. Nincs ezzel baj: a gyártók már nagyon régóta egymást másolják, nem nagyon törekszik jó ideje senki a legeredetibb termék díjára, ami persze valahol szomorú, de a sok jó ötvözete egyetlen rétegnek kifejezetten előnyös: nekünk, vásárlóknak.

A Huawei Watch Fit 3 tokja alumíniumötvözetből készült, és 1,82 hüvelykes kijelzőt kapott, a szélek elegánsak lekerekítettek. Az OLED megjelenítő

közvetlen napfényben is remekül olvasható, amit nagyban segít az 1500 nites maximális fényerő. 480 × 408 pixeles felbontású, a pixelsűrűség 347, a frissítési sebesség pedig 60 Hz, nem lehet panasz tehát a kijelzőre.

A keret jobb felső részén egy elforgatható és megnyomható korona van, alatta pedig egy gomb. A két elem között egy mikrofon található, a hangszórót pedig a bal oldalra helyezte a Huawei. A korona remekül használható, megfelelő haptikus visszajelzést ad.

A 22 milliméter óraszíjak természetesen szerszám nélkül cserélhetők, a kioldógomb az óraházban található. A Watch Fit 3 súlya szíj nélkül 26 gramm. Az alap szilikonszíjjal mesésen kényelmes volt, az ember hajlamos elfelejteni, hogy viseli. Nem mondom, hogy felforgattam a lakást azzal a címszóval, hogy nem találom sehol a tesztkészüléket, miközben a csuklómon volt, de akár megtörténhetett volna. A kivitelezés tökéletes, az óra strapabíró, semmilyen karc vagy egyéb szépséghiba nem jelent meg a tesztidőszak alatt, a korona és a gomb megfelelő nyomásponttal rendelkezik. Por- és vízálló, 50 méterig bírja a vizet, vagyis nem csak kézmosás közben nem kell pánikba esnünk a szép új okosóránk épségéért, hanem úszás, strandolás során is rajtunk lehet, de akár búvárkodhatunk is vele.

Android és iOS rendszerrel is használhatjuk, az értesítések gyorsak, de megvannak a maga korlátai, statikus szöveges üzeneteket tud megjeleníteni, és kizárólag előre megírt válaszlehetőségeink vannak. A vibramotor az üzenetek, hívásokat, sőt az ébresztéseket is tökéletesen jelzi. Ahogy a nevéből is kiderül, az aktivitásmérés a fő szexepilje az órának, több mint 100 különböző kinti és benti sportolási módot tud követni, közte súlyemelés, súlyzós gyakorlatok, kerékpározás, korcsolyázás és persze úszás. Négy olyan sporttevékenység is választható,amelyek nem léteztek a korábbi modellekben: foci, kosárlabda, padel (ami egy ütősport) és e-sport.

A Watch Fit a Huawei-féle TruSeen 5.5 technológiával pontosabb szív- és érrendszeri méréseket nyújt az edzés teljesítményének és az egyéb egészségadatok elemzéséhez. A TruSleep 4.0 részletes alvási információkat kínál, például az alvás szerkezetéről, az alvás minőségéről, beleértve az olyan fiziológiai mutatókat alvás közben, mint a pulzusszám, a véroxigénszint és a légzésszám.

Az információk összehangoltan és rendszerezve jelennek meg az óra felhasználói felületén vagy a Huawei Health alkalmazásban, amit az iPhone-t használók könnyen le tudnak tölteni az AppStore-ból. Androidon már kalandosabb a beszerzése, csak APK fájlból telepíthető vagy a gyártó saját alkalmazásboltjából, a Huawei App Galleryből illetve a Samsung Galaxy Store-ból szerezhető be. Ami igazán hiányzott nekem, az az NFC-fizetés lehetősége.