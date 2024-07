Újabb IT-zavarok alakulhatnak ki, folytatódik a CrowdStrike botránya

A kiberbiztonsági szakértők újabb hullámra figyelmeztetnek, amely újabb zavart és károkat hozhat a kiberbűnözők ténykedésével, akik a káoszt kihasználva próbálnak hasznot húzni a helyzetből. Ma reggel az Ausztrál Előrejelzési Igazgatóság (ASD) figyelmeztetést adott ki a CrowdStrike nevében küldött hamis szoftverjavításokkal kapcsolatban - írta meg a Világgazdaság. Az ügynökség arra kéri az IT-ügyeleteseket, hogy kizárólag a CrowdStrike hivatalos weboldaláról szerezzenek információt és segítséget. Az Egyesült Királyság Nemzeti Kiberbiztonsági Központjának (NCSC) tegnapi felhívásában arra figyelmeztette az embereket, legyenek különösen éberek az olyan gyanús e-mailekkel vagy telefonhívásokkal szemben, amelyek azt állítják, hogy a CrowdStrike vagy a Microsoft segítségét nyújtják.

Már megfigyeltünk egy növekedést az adathalász támadásokban, amelyek ezt a leállást használják ki, mivel az opportunista rosszindulatú szereplők igyekeznek előnyt kovácsolni a helyzetből

– közölte az ügynökség.

IT-leállás: újabb hullám közeleg a szakértők szerint / Fotó: Hans Lucas via AFP

Tegnap tömeges Microsoft-kiesés okozott káoszt világszerte. Járatokat állítottak le, repülőterek függesztették fel működésüket.

A világméretű repülési zavarok folytatódnak, és a légi közlekedési adatokat szolgáltató Cirium számadatokat is közölt:

ma világszerte eddig 1 639 járatot töröltek, ebből 23 induló és 25 érkező járatot csak az Egyesült Királyságban.

Tegnap összesen 6 855 járatot töröltek világszerte, ami az összes tervezett járat 6,2 százaléka. Az Egyesült Királyságban 207 induló és 201 érkező járatot töröltek. Összehasonlításképpen, július 18-án, a leállás előtti napon világszerte a járatok 1,8 százalékát törölték.

Bankokat, kórházakat is érintett

Az ATM-ektől a repülőjáratokig az IT-leállás mindenhol nyomot hagyott a rendszerekben. Korábban is voltak kimaradások, de egyik sem közelítette meg a CrowdStrike méretét. A FlightAware szerint több mint 21 000 járatot lassítottak le világszerte, és az utazási fennakadások várhatóan a következő napokban is elhúzódnak.

Továbbá számos pénzintézet kénytelen volt visszatérni a tartalék rendszeréhez az informatikai hiba miatt.

A JPMorgan Chase & Co., a Nomura Holdings Inc. és a Bank of America Corp. bankárjai pénteken órákig nem tudtak bejelentkezni, a Haitong Securities Co. kereskedési felülete pedig körülbelül három órán keresztül nem működött. Ezek mellett leállt több TV-csatorna, Németországban pedig műtéteket kellett elhalasztani a leállás miatt.