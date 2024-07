Töredékére csökkenhet az új játékok mérete

Az elmúlt években megszokottá vált az újonnan kiadott és nagy költségvetésű játékok esetében a 70-100 GB letöltési méret, a helyzetért legnagyobb részt a nagyon sok és magas felbontású textúra felel.

Ez az állapot már jó ideje bosszúságot okoz a konzolos és a számítógépes játékosok számára, hiszen egyrészt a nagyon nagy helyfoglalás miatt kevesebb játékot lehet egyszerre fenntartani a limitált kapacitású háttértárú gépeken, másrészt pedig lassú netkapcsolat esetén kínszenvedés kivárni nemhogy a teljes játékok, de gyakran még az óriási méretű javításaik letöltését is.

Az AMD kutatói a napokban új technológiát javasoltak a probléma enyhítésére, állításuk szerint a gépi tanulásos Neural Texture Block Compression (NTBC) tömörítési eljárásukkal elhanyagolható minőségbeli csökkenés árán olyan 70%-kal redukálható a modern játékok textúrái által lefoglalt hely. A rendszer nem befolyásolja a textúrák tetején lévő árnyékolókat (shader), és a játékok sebességére való negatív hatása is minimális, így elméleti síkon való életbeli és elfogadható megoldást jelent az óriási helyfoglalás problémájára.

Az AMD kutatói csak most jelentették be a megoldásokat, így eltartathat egy ideig, mire a játékfejlesztők be tudják integrálni a munkafolyamataikba, már amennyiben hajlandóak adoptálni.

